ШОК ⟩ Вся правда о пластических операциях Бузовой

По словам телеведущего, под нож его заставила лечь серьезная ситуация. Дело в том, что у Влада Кадони было три-четыре перелома носа. При операции ему пришлось ломать в нескольких местах перегородку. Изменил он и саму форму носа, сообщают Дни.

Прокомментировал Влад Кадони и слухи о том, что его коллеги по телестройке Ольга Бузова и Ксения Бородина тоже делали пластические операции. Он отметил, что девушки об этом лично ему не говорили, однако он не замечал, чтобы они что-то подобное делали.

Влад Кадони объяснил, что на такие вмешательства и восстановление нужно время, которого у телеведущих не было. К тому же, и Ольга Бузова, и Ксения Бородина ежедневно выкладывают в свои инстаграм-аккаунты фото и видео, делясь событиями из жизни. Поклонники бы попросту заметили, что с х лицами что-то не так.