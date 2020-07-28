ОЧЕНЬ МИЛО ⟩ "Мадонна с младенцем": Шубская показала фото с сыном

На снимке в Instagram наследница актрисы Веры Глаголевой запечатлена в черном платье с открытыми плечами. Фолловеры отметили, что Анастасия Шубская после родов выглядит прекрасно, сообщают Дни.

"Мадонна с младенцем, по-другому не скажешь!", "Пример для подражания", – похвалили жену хоккеиста Александра Овечкина россияне. К слову, девушка не впервые показывает новорожденного.

Впервые Анастасия Шубская сделала это в родильном доме. Теперь же она решила порадовать публику кадром с сынишкой в честь того, что Илье исполнилось два месяца.