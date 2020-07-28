Вт, 28.07.2020
Экс-солист Дискотеки «Авария» раскрыл «Народному радио» правду о хит-парадах СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

СЛУШАЙТЕ ⟩ О девочках и деньгах: вышла новая песня Nublu

Рэпер Nublu

ФОТО: Konstantin Sednev

Рэпер Nublu снова радует своих фанатов очередным музыкальным треком. На этот раз он выпустил песню Laiaks Lüüa.

Ранее Nublu выпустил песню "1-2", которая захватила сердца поклонников певца. В ближайших планах исполнителя выступить в Тарту, Пярну, Эльва и Раквере. Подробнее ЗДЕСЬ!

А пока наслаждаемся новым хитом!

НАВЕРХ