СЛУШАЙТЕ ⟩ О девочках и деньгах: вышла новая песня Nublu

LimonЗвездыО девочках и деньгах: вышла новая песня Nublu 28 июля 2020, 19:02СЛУШАЙТЕ ⟩ О девочках и деньгах: вышла новая песня NubluLimon.eeРэпер NubluФОТО: Konstantin SednevРэпер Nublu снова радует своих фанатов очередным музыкальным треком. На этот раз он выпустил песню Laiaks Lüüa.Ранее Nublu выпустил песню "1-2", которая захватила сердца поклонников певца. В ближайших планах исполнителя выступить в Тарту, Пярну, Эльва и Раквере. Подробнее ЗДЕСЬ!А пока наслаждаемся новым хитом! nubluдевочкиденьгипеснярэперэстонский певец