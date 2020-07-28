НАКАРКАЛ ⟩ Лукашенко заболел коронавирусом

Белорусский лидер рассказал, что «умудрился перенести болезнь на ногах». У Александра Лукашенко не было никаких симптомов COVID-19. Глава страны добавил, что узнал о своем диагнозе накануне, сообщают Dni.ru.

«Как я и говорил, 97 процентов населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных», – сказал президент.

Он добавил, что «попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус», пишет Lenta.ru.

По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразились 67 251 человек. Выздоровели и покинули больницы 60 492 жителя страны. Жертвами инфекции стали 538 пациентов.

Отметим, что в стране не вводились жесткие ограничения из-за COVID-19. Лукашенко объяснил, что принял такое решение, чтобы спасти экономику Белоруссии от больших потерь.

Президент скептически относится к пандемии и называет шум в прессе "коронавирусным психозом". Александр Лукашенко рекомендует соотечественникам работать в поле, пить водку и ходить в баню для профилактики инфекции.