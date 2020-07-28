НАКАРКАЛ ⟩ Лукашенко заболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом. Об этом он сообщил во вторник, 28 июля, во время визита в войсковую часть 3214 внутренних войск МВД.
Белорусский лидер рассказал, что «умудрился перенести болезнь на ногах». У Александра Лукашенко не было никаких симптомов COVID-19. Глава страны добавил, что узнал о своем диагнозе накануне, сообщают Dni.ru.
«Как я и говорил, 97 процентов населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных», – сказал президент.
Он добавил, что «попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус», пишет Lenta.ru.
По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразились 67 251 человек. Выздоровели и покинули больницы 60 492 жителя страны. Жертвами инфекции стали 538 пациентов.
Отметим, что в стране не вводились жесткие ограничения из-за COVID-19. Лукашенко объяснил, что принял такое решение, чтобы спасти экономику Белоруссии от больших потерь.
Президент скептически относится к пандемии и называет шум в прессе "коронавирусным психозом". Александр Лукашенко рекомендует соотечественникам работать в поле, пить водку и ходить в баню для профилактики инфекции.
В апреле этого года ВОЗ раскритиковала Минздрав Белоруссии. Специалисты остались недовольны работой ведомства по информированию населения об опасной болезни.