МНЕНИЕ ⟩ Пять стадий принятия фильма «Спутник»: русская фантастика без испанского стыда

ФОТО: Кадр из фильма «Спутник»

ФОТО: Кадр из фильма «Спутник»

Торг. «Очень даже неплохо, но можно было и лучше, правда ведь?»

Несмотря на «вкусную и дорогую картинку», отголоски предвзятости первое время обязательно будут вас преследовать. От фильма каждую миллисекунду ждешь подвоха. Не просто ждешь, а выжидаешь с биноклем (или лупой, как кому удобнее), пока где-то не выскочит дурацкая оплошность разработчиков. «Когда же главная героиня скажет какую-то чушь, а вот этот дяденька в ответ плохо пошутит?» Шутки-прибаутки в русском антураже, конечно, присутствуют, но они каким-то образом гармонично вписываются в общую картину.

ФОТО: Кадр из фильма «Спутник»

ФОТО: Кадр из фильма «Спутник»

Рассматривая каждую деталь «Спутника», волей-неволей проникаешься фильмом, персонажами, атмосферой, поворотами. Бондарчук в образе строгого и властолюбивого полковника КГБ, Петр Федоров, прекрасно сыгравший запуганного и запутавшегося в себе «героя страны», и неотразимая Оксана Акиньшина в роли Татьяны Климовой — чуткого и рассудительного нейрофизиолога с тяжелой судьбой и не менее тяжелым характером.

Торг же заканчивается тогда, когда мы наконец видим то самое существо, устроившее перевалочный пункт в теле космонавта. Настолько изящное, жуткое и загадочное, что кажется, будто все два миллиона евро из бюджета ушли только на разработку этого прекрасного создания. Кто-то скажет, что гость из космоса сильно смахивает на «Чужого» из одноименного фильма. И я с ним соглашусь, но давайте зададим себе вопрос: всегда ли можно и нужно изобретать велосипед? В случае со «Спутником» я уверен, что нет, ведь смысл фильма совсем не в том, чтобы как можно сильнее напугать зрителя. Инопланетное существо здесь — всего лишь декорация и способ донести главную мысль.

Депрессия. «А критиковать-то за что?»

Хоть в фильме и есть то, к чему можно было бы придраться, заниматься этим совсем не хочется. Несмотря на то, что Федор Бондарчук выступал продюсером (и актером) фильма, а не режиссером, его влияние на весь производственный процесс ощущается очень сильно. Бондарчук подобно Прометею пронес с собой на съемочную площадку всю мыслимую и немыслимую работу над ошибками, которую он проделывал годами - с момента выхода «Притяжения», а также двух фильмов по роману «Обитаемый остров» братьев Стругацких как своего первого опыта режиссера в экспериментировании с фантастикой.

ФОТО: Кадр из фильма «Спутник»

ФОТО: Кадр из фильма «Спутник»

Принятие. «Да, это русское кино, и я не жалею о потраченном времени»

При необходимости найти недостатки еще как можно: нестыковки в сценарии, логика персонажей и их недоработанные реплики. Но все это, скорее всего, следствие неопытности режиссера Егора Абраменко, для которого «Спутник» является дебютом. В остальном же фильм радует и глаз, и сердце. Даже с Голливудом не хочется сравнивать, ведь «детище» Абраменко, в отличие от «Притяжения» Бондарчука, не претендует на звание культовой кинокартины на века. Совсем наоборот: это то, что другие российские режиссеры пытались нащупать, отчаянно играя то с жанром ужасов, то с фантастикой, которую в их исполнении язык не поворачивался назвать таковой.