КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? ⟩ Зритель диагностировал рак у американской телеведущей в прямом эфире

В июне Виктория получила письмо от одной из поклонниц, в котором говорилось о том, что ей необходимо внимательно отнестись к своему здоровью. Ведущая решила прислушаться и записалась на диагностику, сообщает Starhit.

«Оказывается, у меня рак. И я благодарна своей неравнодушной телезрительнице за то, что заметила мельчайшие перемены в моем облике. Коронавирус создал некоторые диагностические задержки, но операцию уже назначили. В ходе вмешательства мне удалят опухоль, щитовидную железу и пару близлежащих лимфатических узлов. Доктор говорит, что опухоль распространяется, но не слишком сильно, и мы надеемся, что это будет моя первая и последняя процедура. Если бы я не получила это письмо, то никогда бы не позвонила своему врачу. Рак продолжал бы распространяться», — делилась блондинка в социальной сети несколько дней назад.

Вчера состоялось хирургическое вмешательство. И врачи надеются, что звездная пациентка войдет в долгожданную ремиссию очень быстро. «Вечно буду благодарна этой женщине, которая потратила время и написала мне, незнакомому человеку. У нее не было каких-либо обязательств, но она все равно отозвалась», — призналась Прайс.

А буквально несколько часов назад телеведущая рассказала о своем самочувствии, опубликовав селфи, сделанное в больничных стенах.

«Операция прошла хорошо, и я провела на ночь в своей палате. Есть хорошая новость: предоперационная биопсия показала, что рак не распространился на наружные лимфатические узлы, поэтому врачам пришлось удалить только те, что были ближе всего к щитовидной железе. А теперь пора спать, грядут обновления», — написала телезвезда, чем здорово обрадовала своих поклонников.