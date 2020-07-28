ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Такую Эстонию вы не видели: маршруты для путешествий по родному краю

Северная Эстония

Этот регион славится красивым скалистым побережьем, здесь есть и атмосферные рыбацкие деревни, и Раквереский замок, и живописные болота, а также именно тут расположен один из наиболее значимых национальных парков в Европе – Лахемааский заповедник. Выехав из столицы в восточном направлении, сделайте первую остановку в Кырвемаа. Не спешите, отведите время на то, чтобы пройти по маршруту одной из туристических троп – вас ждет масса удовольствия от созерцания прекрасной природы. По пути в Вызу устройте пикник на болоте Виру. Отправляясь на полуостров Юминда и в Вийнисту, остановитесь в Вызу, где каждый год проводил лето знаменитый Георг Отс. Прогуляйтесь по променаду, сыграйте в волейбол и найдите место для ночевки – в гостевом доме, пансионате или даже в палатке. Если вы путешествуете на автодоме, вам крупно повезло, ведь сразу на въезде в Вызу расположена большая парковка для кемперов.

Заповедник Лахемаа ФОТО: Shutterstock

Утром отправляйтесь в рыбацкие деревни Верги и Алтья, а оттуда – в усадьбы Сагади и Вихула. У подножия Раквереского замка вас встретит величественный бык, знаменитый символ города. Проведите несколько часов в бывшем замке Ливонского ордена, затем дойдите до Музея полиции и посидите на рыночной площади, перекусив пончиками, купленными тут же, в местной пекарне.

Дальше возьмите курс на Ида-Вирумаа. Любители активных занятий могут пощекотать нервы в парке приключений Кивиыли. И обязательно включите в программу посещение Музея шахт. Попав на карьер Айду, вы словно окажетесь на берегу бирюзовых горных озер Северной Америки. В Нарва-Йыесуу насладитесь песчаным пляжем протяженностью в километр, если возможно, остановитесь в одном из спа-отелей – так вы сможете совместить морские купания с отдыхом у бассейна.

Природа северной Эстонии ФОТО: Shutterstock

Утром продолжайте открывать Ида-Вирумаа: Силламяэ и Нарва заслуживают долгих прогулок! В Нарве постарайтесь найти гида в местном туристическом центре, он познакомит вас со скрытыми жемчужинами пограничного города.

Южная Эстония

На этот раз мы подойдем к знакомству с Южной Эстонией нетрадиционно. Знаете ли вы, что самым маленьким городом в Эстонии считается расположенный на эстонско-латвийской границе Мыйзакюла? Начните свое путешествие отсюда! Каркси-Нуйа, Абья-Палуоя и Тырва – настоящие жемчужины Мульгимаа. Они славятся не только природными красотами, но и дают представление о предприимчивости жителей региона. Маленькие кафе, туристические и винные хутора так и манят прохожих. Уже в 1937 году Тырва получил статус дачного городка Эстонии, так он стал одним из лучших мест для летнего отдыха. Самый высокий трамплин в Эстонии тоже находится тут, рядом с Ванамыйза.

Южная Эстония ФОТО: Shutterstock