ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Такую Эстонию вы не видели: маршруты для путешествий по родному краю
Помните ли вы, когда в последний раз гуляли по берегу озера Пюхаярве, наслаждались спа-процедурами в Нарва-Йыэсуу, бродили по Таэваскоя или изучали красоты Мульгимаа? Сейчас лучшее время, чтобы насладиться прекрасным летом в Эстонии. Менеджер по маркетингу Credit24 Анника Парм делится своим опытом путешествий по летней Эстонии и рассказывает о том, как использовать возможности по максимуму.
Северная Эстония
Этот регион славится красивым скалистым побережьем, здесь есть и атмосферные рыбацкие деревни, и Раквереский замок, и живописные болота, а также именно тут расположен один из наиболее значимых национальных парков в Европе – Лахемааский заповедник. Выехав из столицы в восточном направлении, сделайте первую остановку в Кырвемаа. Не спешите, отведите время на то, чтобы пройти по маршруту одной из туристических троп – вас ждет масса удовольствия от созерцания прекрасной природы. По пути в Вызу устройте пикник на болоте Виру. Отправляясь на полуостров Юминда и в Вийнисту, остановитесь в Вызу, где каждый год проводил лето знаменитый Георг Отс. Прогуляйтесь по променаду, сыграйте в волейбол и найдите место для ночевки – в гостевом доме, пансионате или даже в палатке. Если вы путешествуете на автодоме, вам крупно повезло, ведь сразу на въезде в Вызу расположена большая парковка для кемперов.
Утром отправляйтесь в рыбацкие деревни Верги и Алтья, а оттуда – в усадьбы Сагади и Вихула. У подножия Раквереского замка вас встретит величественный бык, знаменитый символ города. Проведите несколько часов в бывшем замке Ливонского ордена, затем дойдите до Музея полиции и посидите на рыночной площади, перекусив пончиками, купленными тут же, в местной пекарне.
Дальше возьмите курс на Ида-Вирумаа. Любители активных занятий могут пощекотать нервы в парке приключений Кивиыли. И обязательно включите в программу посещение Музея шахт. Попав на карьер Айду, вы словно окажетесь на берегу бирюзовых горных озер Северной Америки. В Нарва-Йыесуу насладитесь песчаным пляжем протяженностью в километр, если возможно, остановитесь в одном из спа-отелей – так вы сможете совместить морские купания с отдыхом у бассейна.
Утром продолжайте открывать Ида-Вирумаа: Силламяэ и Нарва заслуживают долгих прогулок! В Нарве постарайтесь найти гида в местном туристическом центре, он познакомит вас со скрытыми жемчужинами пограничного города.
Южная Эстония
На этот раз мы подойдем к знакомству с Южной Эстонией нетрадиционно. Знаете ли вы, что самым маленьким городом в Эстонии считается расположенный на эстонско-латвийской границе Мыйзакюла? Начните свое путешествие отсюда! Каркси-Нуйа, Абья-Палуоя и Тырва – настоящие жемчужины Мульгимаа. Они славятся не только природными красотами, но и дают представление о предприимчивости жителей региона. Маленькие кафе, туристические и винные хутора так и манят прохожих. Уже в 1937 году Тырва получил статус дачного городка Эстонии, так он стал одним из лучших мест для летнего отдыха. Самый высокий трамплин в Эстонии тоже находится тут, рядом с Ванамыйза.
От Тырва двигайтесь в строну Валга, самого южного города Эстонии. Сказочный замок Сангасте, зимняя столица Отепя, где и в другое время года найдется, чем заняться и на что посмотреть. По пути в Тарту остановитесь, чтобы искупаться в озереСаадъярв, одном из 10 самых глубоких озер в Эстонии. Здесь можно принять окончательное решение – Тарту или Выру?
В Выру так приятно сбросить привычно быстрый темп жизни, перекусить на берегу Тамула или послушать звуки леса в гигантском деревянном мегафоне, установленном на одной из полян. А самая высокая точка Эстонии – гора Суур-Мунамяги так и манит покорителей вершин.
Направляясь из Выру в Тарту, заскочите в Пылва. Здесь можно устроить настоящий турнир, играя в мяч на берегу озера, которое находится в самом центре города. Семьям с детьми есть чем развлечься, ведь перед купальной зоной имеется прекрасная игровая площадка.
Если у вас достаточно времени, поезжайте в Вярска, чтобы испытать огромное удовольствие от пребывания в спа с минеральной водой. Завершите вечер походом по пешеходной тропе Меэникунно и купанием в здешнем озере на болоте.
Западная Эстония и острова
Порт Дирхам и рыбное кафе – идеальное место, чтобы встретиться с друзьями и начать знакомство с Ляэнема. В парке приключений Рооста можно проверить свою сноровку и способность удерживать баланс. Не стоит забывать, что на следующий день после преодоления полосы препятствий мышцы могут напомнить о своем существовании. Поэтому идеальный вариант для души и тела – провести день в спа-центрах Хаапсалу или Сааремаа.
После реновации, которая проводилась в прошлом году, снова открылся музей Хаапсалуского Епископского городища, не забудьте сделать там остановку.
Прогуляйтесь по улочкам Хаапсалу, проведите время на набережной, посидите в уютных кафе. А вечером вас ждут потрясающий ужин в Курзале.
Вы уже познакомились с Хийумаа и Сааремаа, а как насчет Вормси? Исследуйте Вормси на велосипеде, а переночевать можно в одном из гостевых домов.
Ходят слухи, что Хийумаа – хит этого лета. После поездки на пароме вас ждет новый мир. Время здесь, кажется, движется с другой скоростью. Люди не спешат, они со знанием дела наслаждаются эстонским летом. Маленькие пляжи, новый досуговый центр в Кяйна, болото Кайбальди, туристическая тропа Тиху, Эйфелева башня, ради которой вам не придется лететь в Париж, а еще Ристна как Мекка всех серферов. Благодаря своей уникальности Хийумаа никогда не подведет.