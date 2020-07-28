КРАСОЧНЫЙ РЕПОРТАЖ ⟩ Таллинн, Рига, Вильнюс: чем отличаются прибалтийские столицы и что там посмотреть

Предлагаем вам прямо сейчас прогуляться по трем прибалтийским столицам - Таллинну, Риге и Вильнюсу. Уверены, что среди наших читателей есть хотя бы один, кто никогда раньше не был ни в Риге, ни в Вильнюсе. И вы очень многое потеряли, прибалтийское путешествие будет для вас незабываемым. Главное - знать о плюсах городов.
Свой репортаж, полный фотографий и впечатлений, опубликовала автор блога «Без чемодана» на сайте Zen.yandex.ru. Далее публикуем текст от первого лица.
Таллинн - город с ароматом кофе, морским портом и креативом
Tere, Tallinn! Столица Эстонии - из всех трех является моим самым любимым городом, какой-то уют, спокойствие и умиротворенность присущи его улочкам, шикарный вид на Финский залив и вездесущий запах кофе - наверное, приворожили. Эстонский язык из всех трех, то есть из литовского, латышского и эстонского - как по мне, самый интересно звучащий, люди спокойные и уравновешенные, и в общем, как мне кажется, Эстония во всем стремится быть похожей на соседнюю Финляндию.
Самый красивый вид на город открывается с моря - либо если прибыть в Таллинн на пароме из Финляндии, либо, сев на городской автобус - можно доехать до Пирита - района, расположенного на берегу, 10-15 минут и морской вид на город перед вами.
Но Таллинн - это не только средневековые улочки и маленькие магазинчики, это еще и стильные, современные места, в которые однозначно стоит сходить - Квартал Роттерманна, кафе-перрон Peatus, креативный район Теллискиви... Также скоро в столице Эстонии, как было написано в новостях, появится целая застекленная улица!
Таллинн, краткое резюме:
Поеду ли еще? Конечно, да!
Ценовая категория - из всех трех, наверное, самый дорогой, но после коронавирусной пандемии ситуация улучшилась.
Для иностранных читателей портала Limon.ee. Что привезти из Таллинна: конфеты фабрики Kalev, ликер, Vana Tallinn, различные вязаные и хлопковые изделия, сыр, Мульгикапсад, тушеную с мясом и перловкой, консервы или колбасу из мяса медведя или кабана, кильку (кто живет в России - поймет, хочется же иногда бутербродик), эстонскую натуральную косметику, кофе...
Рига - задумчивая красавица
Sveiki, Rīga! Каждый раз, когда я приезжаю в Ригу, первым местом, куда я направляюсь - является противоположный от Старого города берег реки Даугавы - отсюда открывается шикарная панорама, городской шум куда-то исчезает и кажется, что он сейчас вернется, просто Рига немного... задумалась.
Весь Старый город Риги можно обойти за несколько часов, я бы советовала прогуляться не только по нему, но и посмотреть центральную часть города - проспекты Чака, Бривибас... Кому нравится Питер - оценят (напоминает Петроградскую сторону).
Если позволяет время и есть желание - на электричке можно прокатиться в Юрмалу, полчаса и вы на месте. Пляж, чайки, море... красота! Правда, северная погода - еще та лотерея, но мы это прекрасно знаем!
Само собой, в Риге, как и в Таллинне - можно побаловать себя кофейком с безумно вкусными пирожками. Туристические проспекты советуют посетить креативный квартал на улице Таллиннас, сделать красивые фото в месте, где Даугава впадает в Балтийское море (мыс Мангальсала), сходить на улицу Альберта , полюбоваться архитектурой, посетить телебашню... В этот раз я не успела, значит, есть, что посмотреть в следующий.
Рига, краткое резюме:
Поеду ли еще? Разумеется, да!
Ценовая категория - город самый недорогой из всех трех.
Что привезти из Риги: конфеты «Коровка» („Gotina”) фабрики Skrīveri, трюфели и зефир фабрики Laima, знаменитый рижский бальзам (много вариантов - мне понравился с черной смородиной), купить теплый плед или покрывало в магазине при фабрике Klippan Saule, найти в каких-то маленьких магазинчиках еще оставшиеся запасы косметики Дзинтарс (мне жаль что эта марка закрылась!), если не найдете - еще одна латвийская марка - Stenders, хотя бы попробовать творожные сырки Karums (если еще не пробовали их в Эстонии), сыр с травами, пирожки со шпиком...
Вильнюс - душевный, теплый и милый город
Laba diena, Vilnius! Город контрастов, в котором средневековые улочки и каменная брусчатка могут быстро смениться небоскребами, достаточно только перейти мост! Вильнюс - это государство в государстве (так себя называет свободная республика Ужупис), город живого, но не сумасшедшего ритма и новых технологий.
Обязательное место для посещения в Вильнюсе - гора Гедиминаса, на которой расположена башня с одноименным названием. Именно эта гора - лучшая смотровая площадка в Вильнюсе, причем отсюда можно увидеть и Старый город, и новую, современную часть города с небоскребами!
Если времени немного, можно пройти по проспекту Гедиминаса до центральной площади, подняться на смотровую площадку, потом пешком прогуляться через весь Старый город и обязательно забежать на центральный рынок (Hales Turgus), где можно купить всяких вкусностей.
Отдельная визитная карточка Литвы - это сыр Džiugas (тоже продается в Эстонии), здесь есть отдельные сырные, как в Амстердаме, фирменные магазины, где продается только сыр этой марки!
Конечно, это краткий обзор. В Литве есть еще много чего, что нужно посетить, можно съездить на один день в Тракайский замок, даже на море в Палангу или Клайпеду - вполне реально. Ну, так же - в следующий раз...
Вильнюс, краткое резюме:
Поеду ли еще? Ну вы уже поняли. Ясное дело, да.
Ценовая категория - что-то среднее между Таллинном и Ригой. В целом, недорого.
Что привезти из Вильнюса: сыр Джюгас, настойку «999», настоянную на травках, безалкогольный ликер Space Dragon, вино из одуванчиков (да! есть такое), торт Шакотис, украшения из янтаря, литовскую натуральную косметику.