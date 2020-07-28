КРАСОЧНЫЙ РЕПОРТАЖ ⟩ Таллинн, Рига, Вильнюс: чем отличаются прибалтийские столицы и что там посмотреть

Свой репортаж, полный фотографий и впечатлений, опубликовала автор блога «Без чемодана» на сайте Zen.yandex.ru. Далее публикуем текст от первого лица.

Таллинн - город с ароматом кофе, морским портом и креативом

Tere, Tallinn! Столица Эстонии - из всех трех является моим самым любимым городом, какой-то уют, спокойствие и умиротворенность присущи его улочкам, шикарный вид на Финский залив и вездесущий запах кофе - наверное, приворожили. Эстонский язык из всех трех, то есть из литовского, латышского и эстонского - как по мне, самый интересно звучащий, люди спокойные и уравновешенные, и в общем, как мне кажется, Эстония во всем стремится быть похожей на соседнюю Финляндию.

Морской порт Таллинна ФОТО: Shutterstock

Улочки старого Таллинна с уютными кафе ФОТО: Shutterstock

Самый красивый вид на город открывается с моря - либо если прибыть в Таллинн на пароме из Финляндии, либо, сев на городской автобус - можно доехать до Пирита - района, расположенного на берегу, 10-15 минут и морской вид на город перед вами.

Пляж Пирита и красивый вид на Таллинн ФОТО: Shutterstock

Вид на Толстую Маргариту и церковь Олевисте ФОТО: Shutterstock

Но Таллинн - это не только средневековые улочки и маленькие магазинчики, это еще и стильные, современные места, в которые однозначно стоит сходить - Квартал Роттерманна, кафе-перрон Peatus, креативный район Теллискиви... Также скоро в столице Эстонии, как было написано в новостях, появится целая застекленная улица!

Квартал Ротерманна ФОТО: Shutterstock

Ресторан в вагоне в Теллискиви ФОТО: Shutterstock

Таллинн, краткое резюме: Поеду ли еще? Конечно, да! Ценовая категория - из всех трех, наверное, самый дорогой, но после коронавирусной пандемии ситуация улучшилась. Для иностранных читателей портала Limon.ee. Что привезти из Таллинна: конфеты фабрики Kalev, ликер, Vana Tallinn, различные вязаные и хлопковые изделия, сыр, Мульгикапсад, тушеную с мясом и перловкой, консервы или колбасу из мяса медведя или кабана, кильку (кто живет в России - поймет, хочется же иногда бутербродик), эстонскую натуральную косметику, кофе...

Рига - задумчивая красавица

Sveiki, Rīga! Каждый раз, когда я приезжаю в Ригу, первым местом, куда я направляюсь - является противоположный от Старого города берег реки Даугавы - отсюда открывается шикарная панорама, городской шум куда-то исчезает и кажется, что он сейчас вернется, просто Рига немного... задумалась.

Вид на старую Ригу ФОТО: Shutterstock

Улочки Риги ФОТО: Shutterstock

Весь Старый город Риги можно обойти за несколько часов, я бы советовала прогуляться не только по нему, но и посмотреть центральную часть города - проспекты Чака, Бривибас... Кому нравится Питер - оценят (напоминает Петроградскую сторону).

Если позволяет время и есть желание - на электричке можно прокатиться в Юрмалу, полчаса и вы на месте. Пляж, чайки, море... красота! Правда, северная погода - еще та лотерея, но мы это прекрасно знаем!

Юрмала ФОТО: Shutterstock