Назван самый непривлекательный член королевской семьи

Пока королевские биографы строят заговоры и собирают сплетни о ссорах герцогов Сассекских и Кембриджских, поклонники монархов участвуют в опросах, голосуя за любимых членов королевской семьи. Правда, внушительное количество фанатов не помогло принцу Уильяму занять первую строчку в новом престижном рейтинге, передает портал Grazia.
Портал Mirror представил результаты голосования за «самого красивого лысого мужчину». Удивительно, что последнее место занял 37-летний принц Уильям. Он набрал всего два процента голосов. «Отсутствие волос на голове у наследника трона делает его старым и грустным, а не сексуальным и привлекательным», — прокомментировали респонденты.
Отметим, что возглавил рейтинг 53-летний Вин Дизель, набравший 35 процентов голосов. «Лысина делает его очень мужественным», — считают участники опроса. На втором месте расположился 48-летний Дуэйн Джонсон, а замкнул тройку 53-летний Джейсон Стейтем.
Голосование проводилось в одной из клиник Лондона по восстановлению волос. В опросе принимало участие больше тысячи мужчин от 25 до 65 лет.