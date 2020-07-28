Назван самый непривлекательный член королевской семьи

Портал Mirror представил результаты голосования за «самого красивого лысого мужчину». Удивительно, что последнее место занял 37-летний принц Уильям. Он набрал всего два процента голосов. «Отсутствие волос на голове у наследника трона делает его старым и грустным, а не сексуальным и привлекательным», — прокомментировали респонденты.

Принц Уильям ФОТО: VICTORIA JONES/AFP

Отметим, что возглавил рейтинг 53-летний Вин Дизель, набравший 35 процентов голосов. «Лысина делает его очень мужественным», — считают участники опроса. На втором месте расположился 48-летний Дуэйн Джонсон, а замкнул тройку 53-летний Джейсон Стейтем.

Актер Вин Дизель ФОТО: JUSTIN TALLIS / AFP