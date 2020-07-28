Шуры-муры: перед разводом муж Полины Гагариной преподнес подарок теще

Расставшись с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков не потерял связь с матерью экс-возлюбленной. Теперь фотограф будет сотрудничать с тещей, рассказывают Dni.ru.
О разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова общественность узнала весной. По какой причине супруги решили расстаться, неизвестно. Прокомментировал произошедшее лишь муж певицы. Он отметил, что намерен сохранить дружеские отношения с Полиной ради детей.
Оказалось, дружба связывает фотографа не только с экс-возлюбленной, но и с ее матерью Екатериной. Дмитрий будет видеться с тещей и в домашней обстановке, и в рабочей. Исхаков сообщил, что намерен сделать из Екатерины модель.
Фотограф похвалился, что с тещей у него прекрасные отношения, поэтому рабочий процесс должен приносить удовольствие. Дмитрий выступает в качестве агента, он будет представлять мать певицы на рынке фотомоделей.
Пользователи Сети скептически отнеслись к таким отношениям с тещей: «Странный он все-таки», «Мне тоже показалось, что с тещей шуры-муры закрутил», «Уж не готовит ли он какую-нибудь пакость Полинке?»
Стоит отметить, что Екатерина была танцовщицей. В свое время она подписала контракт с продюсером из Греции и улетела в Афины на заработки, забрав с собой дочь.
Полина вернулась в Россию через несколько лет. Она приехала погостить у бабушки в Саратове и решила остаться. Гагарина поступила в музыкальную школу, а через десять лет попала на «Фабрику звезд».
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Удивительная история. Мне невероятно повезло с тёщей. Подозреваю, это редкость. Ирония в том, что на последок, открылась ещё одна сторона её таланта. Она чудесная модель для съёмок. Официально, я открываю новую главу в её жизнии и буду представлять её, как агент на рынке моделей для съёмок. Обращайтесь, пишите, звоните. Мой номер везде указан :) Эта серия снимков, сделанная в моей студии @bestmemories.ru для чудесного бренда @roseville_ru Mua: @timoninamakeup