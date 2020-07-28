Шуры-муры: перед разводом муж Полины Гагариной преподнес подарок теще

О разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова общественность узнала весной. По какой причине супруги решили расстаться, неизвестно. Прокомментировал произошедшее лишь муж певицы. Он отметил, что намерен сохранить дружеские отношения с Полиной ради детей.

Оказалось, дружба связывает фотографа не только с экс-возлюбленной, но и с ее матерью Екатериной. Дмитрий будет видеться с тещей и в домашней обстановке, и в рабочей. Исхаков сообщил, что намерен сделать из Екатерины модель.

Фотограф похвалился, что с тещей у него прекрасные отношения, поэтому рабочий процесс должен приносить удовольствие. Дмитрий выступает в качестве агента, он будет представлять мать певицы на рынке фотомоделей.

Пользователи Сети скептически отнеслись к таким отношениям с тещей: «Странный он все-таки», «Мне тоже показалось, что с тещей шуры-муры закрутил», «Уж не готовит ли он какую-нибудь пакость Полинке?»

Стоит отметить, что Екатерина была танцовщицей. В свое время она подписала контракт с продюсером из Греции и улетела в Афины на заработки, забрав с собой дочь.