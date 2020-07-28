Киркоров втайне от всех умчал на заграничный отдых с Тимати: звезды взяли с собой детей и скрываются от фанатов

Все это длилось долю секунды, но самые внимательные зрители все же заметили рядом с Мартином и Аллой-Викторией малышку, что невероятно похожую на Алису, наследницу музыканта. Филипп Киркоров отдыхает в Греции вместе с репером Тимати. К такому выводу мгновенно пришли поклонники поп-короля российской эстрады, пишет Обалдела.

В пользу этой версии говорит то, что и Киркоров и Тимати полетели в отпуск одновременно, и оба летели частным рейсом, скорее всего одним. Кроме того, стало известно, что Анастасия Решетова отдыхает отдельно от любимого. На днях репер отправил свою любовницу с их малолетним сыном Ратмиром во Францию, в Сен-Тропе. Там уже давно живет его отец — бизнесмен Ильдар Юнусов. Известно, что музыкант улетел в отпуск в другое место, взяв с собой дочь Алису. Точное место отдыха он не разглашает, но опубликовал в Instagram кадры из иллюминатора частного самолета и совместное фото с шестилетней наследницей в море на борту яхты.

Не известно, что стало причиной того, что Тимур и Анастасия отдыхают отдельно друг от друга. В Сети предполагают, что мать артиста Симона Юнусова тоже отправилась за границу с сыном. Якобы она сильно недолюбливает невестку, потому настояла на отдельном отдыхе. Фанаты вспомнили, что перед расставанием с Аленой Шишковой, которая родила ему дочь, происходило то же самое. Звезды отдыхали отдельно, а потом выяснилось что Тимати в этих поездках отдыхал в компании Анастасии Решетовой.