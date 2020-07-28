ФОТО ⟩ Пенсионерка удивилась, когда увидела, что ее кот приносит домой вместо мышей

По словам Салли Белл, пушистик и раньше показывал ей свою добычу – птиц, мышей и даже лягушек. Но однажды британка нашла дома пару детских очков для плавания. Женщина удивилась, но не придала этому значения, пока очки не стали появляться в доме снова и снова. Как выяснилось, их приносил Эйвери, собрав в итоге целую коллекцию – восемь пар.