У Львов много работы, а Скорпионов ждут проблемы со здоровьем: гороскоп на 28 июля

Лев

Работы будет много, и далеко не всех поставленных целей удастся добиться без труда. Но вы не теряете оптимизма и уверенности в себе, что позволяет найти общий язык с новыми партнерами и преодолеть разногласия со старыми. Обстановка в деловом коллективе становится более доброжелательной, не доставляют хлопот конкуренты, погрузившиеся в собственные дела. Не исключены финансовые трудности, значительные, но вполне оправданные расходы.

Вы открыты для общения, встречи со старыми друзьями приносят много радости, напоминают о себе случайные знакомые, которые некогда вызвали у вас симпатию. Велика вероятность перемен в личной жизни, возможны новые романтические увлечения.

Дева

Этот день весьма неплох, но ваше настроение переменчиво, и порой вы видите проблемы там, где их нет. В большей степени эта тенденция скажется на профессиональных отношениях; в отдельные моменты достичь успеха помешает неуверенность в себе. Однако в вашем окружении есть люди, общение с которыми вернет вам душевное равновесие и оптимизм. Можно найти общий язык с новыми деловыми партнерами, легко рождается взаимная симпатия, привязанности становятся более крепкими.

Возможны неожиданные предложения, приглашения. Не упустите возможность хорошо провести время в большой компании, продемонстрировать свои способности и таланты. Тем, кто стремится к переменам в личной сфере, следует занять активную жизненную позицию.

Весы

Весам не стоит самостоятельно искать ответы на важные вопросы, брать на себя ответственность за будущее семьи или в одиночку принимать важные решения. Сегодня вам кажется, что вы готовы горы свернуть, но вскоре энтузиазм пойдет на спад, а вот невыполненные обязательства и опрометчиво данные обещания останутся с вами. Не стоит торопиться и с началом деловых отношений, подписанием контрактов: впоследствии вы измените свое мнение о том, что сегодня кажется невероятно заманчивым.

Возможны проблемы в отношениях с родственниками; не будет способствовать улучшению ситуации и получение новой информации. Стремление к переменам в личной жизни не приведет ни к чему хорошему: поступки, совершенные под влиянием эмоций, дадут совершенно не тот результат, какого вы ожидали.

Скорпион

Омрачить этот день могут проблемы со здоровьем и перепады настроения. Достаточно мелкой неприятности, чтобы вы впали в уныние и начисто забыли об оптимизме; во всем, что происходит, вы склонны видеть мрачную сторону, каждый знакомый кажется вам воплощением всех низменных инстинктов разом. Интересно, что ваше мировоззрение сегодня во многом обусловлено не слишком хорошим самочувствием; позаботьтесь о своем организме, и вы заметите, что ситуация перестала казаться безнадежной.