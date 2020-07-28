У Львов много работы, а Скорпионов ждут проблемы со здоровьем: гороскоп на 28 июля

Сегодня непростой день, но открывающий интересные возможности. Старайтесь не давать воли негативным эмоциям, даже сложных ситуациях не допускать проявлений раздражения и гнева. Не исключены осложнения в отношениях с близкими людьми, при этом новые знакомства даются легко, быстро зарождаются взаимные симпатии. Нежелательно заниматься решением финансовых вопросов; все, что касается денег и покупок, стоит отложить.
Несколько разочаровывающими могут показаться отношения с любимым человеком. Следует быть внимательнее к своему здоровью – ухудшение самочувствия провоцирует перепады настроения, заставляет совершать необдуманные поступки. Особенно терпеливыми нужно быть с детьми, чьи капризы могут быть спровоцированы недомоганиями, пишет Дворец.
Овен
Ваши труды принесут достойные плоды, хлопоты не будут напрасными, а раздумья над важными вопросами и проблемами – безрезультатными. Нет нужды принимать решения в спешке, окружающие подстроятся под комфортный для вас ритм. Жизненный потенциал находится на достаточно высоком уровне и при правильном распределении нагрузок вам не грозят ни переутомления, ни резкие смены настроения.
Складывается благоприятная ситуация для откровенных бесед на «больные» темы; не забывайте о вежливости и чувстве такта, когда имеете дело с чувствительными натурами – в слона может превратиться самая крохотная муха. Любимый человек испытывает ваше терпение; не поддавайтесь на провокации, а мелкие разногласия старайтесь обратить в шутку. Оптимизм – ключ к решению всех проблем в личной жизни.
Телец
Напряженная обстановка в личной жизни заставляет вспомнить о вещах, которым вы обычно уделяете не слишком много внимания. Постарайтесь проявить максимум заботы о любимом человеке, найдите способ порадовать своего избранника, внести некоторое разнообразие в однообразное течение похожих друг на друга дней. Сосредоточившись на бытовых проблемах, вы рискуете упустить из виду многие аспекты романтических и семейных отношений, позволив едва намечающимся проблемам расцвести пышным цветом.
Не возникнет непреодолимых преград на пути к профессиональным целям, мелкие же трудности носят временный характер. Напомнят о себе старые деловые партнеры, сотрудничество с ними может принять новую форму.
Близнецы
Ваши желания переменчивы, а стремления - противоречивы, и этим могут воспользоваться недоброжелатели. Сопротивляться раздражению будет непросто, но ситуация лишь ухудшится, если вы дадите ему волю. Главным условием успеха любых переговоров является ваше спокойствие; не проявляйте агрессии, не ищите врагов там, где их нет. День связан со значительными расходами, не всегда оправданными и своевременными.
Несколько снижен жизненный потенциал, возможны недомогание, переутомление. На вашем настроении хорошо скажется общение с близкими людьми. Любимый человек будет с вами совершенно откровенен, но некоторые его высказывания могут показаться обидными.
Рак
В профессиональной деятельности можно добиться больших успехов; для этого достаточно аккуратно выполнять свои обязанности и не слишком увлекаться беседами с коллегами. Если вам предстоит провести день в пути, постарайтесь обеспечить себе максимум комфорта, одевайтесь удобно и по погоде – не исключены недомогания. Самое время внести некоторое разнообразие в привычный рабочий ритм, обзавестись какими-то полезными привычками, вспомнить о своем хобби.
С точки зрения романтических отношений перспективы этого дня не слишком заманчивы. Ваша озабоченность практическими вопросами может стать причиной упреков в меркантильности, отсутствии интереса к более высоким сферам. Однако люди, которые хорошо вас знают, не только не скажут ничего подобного, но и охотно придут на помощь.
Лев
Работы будет много, и далеко не всех поставленных целей удастся добиться без труда. Но вы не теряете оптимизма и уверенности в себе, что позволяет найти общий язык с новыми партнерами и преодолеть разногласия со старыми. Обстановка в деловом коллективе становится более доброжелательной, не доставляют хлопот конкуренты, погрузившиеся в собственные дела. Не исключены финансовые трудности, значительные, но вполне оправданные расходы.
Вы открыты для общения, встречи со старыми друзьями приносят много радости, напоминают о себе случайные знакомые, которые некогда вызвали у вас симпатию. Велика вероятность перемен в личной жизни, возможны новые романтические увлечения.
Дева
Этот день весьма неплох, но ваше настроение переменчиво, и порой вы видите проблемы там, где их нет. В большей степени эта тенденция скажется на профессиональных отношениях; в отдельные моменты достичь успеха помешает неуверенность в себе. Однако в вашем окружении есть люди, общение с которыми вернет вам душевное равновесие и оптимизм. Можно найти общий язык с новыми деловыми партнерами, легко рождается взаимная симпатия, привязанности становятся более крепкими.
Возможны неожиданные предложения, приглашения. Не упустите возможность хорошо провести время в большой компании, продемонстрировать свои способности и таланты. Тем, кто стремится к переменам в личной сфере, следует занять активную жизненную позицию.
Весы
Весам не стоит самостоятельно искать ответы на важные вопросы, брать на себя ответственность за будущее семьи или в одиночку принимать важные решения. Сегодня вам кажется, что вы готовы горы свернуть, но вскоре энтузиазм пойдет на спад, а вот невыполненные обязательства и опрометчиво данные обещания останутся с вами. Не стоит торопиться и с началом деловых отношений, подписанием контрактов: впоследствии вы измените свое мнение о том, что сегодня кажется невероятно заманчивым.
Возможны проблемы в отношениях с родственниками; не будет способствовать улучшению ситуации и получение новой информации. Стремление к переменам в личной жизни не приведет ни к чему хорошему: поступки, совершенные под влиянием эмоций, дадут совершенно не тот результат, какого вы ожидали.
Скорпион
Омрачить этот день могут проблемы со здоровьем и перепады настроения. Достаточно мелкой неприятности, чтобы вы впали в уныние и начисто забыли об оптимизме; во всем, что происходит, вы склонны видеть мрачную сторону, каждый знакомый кажется вам воплощением всех низменных инстинктов разом. Интересно, что ваше мировоззрение сегодня во многом обусловлено не слишком хорошим самочувствием; позаботьтесь о своем организме, и вы заметите, что ситуация перестала казаться безнадежной.
Вы ждете от близких людей поддержки и сочувствия, и пропускаете мимо ушей многие их советы – порой весьма толковые. Отношения с любимым человеком могут быть испорчены вашей чрезмерной требовательностью; контролируйте себя и не позволяйте раздражению руководить вашими поступками.
Стрелец
Удачным будет завершение давно начатых дел, да и шанс реализовать новые замыслы у вас есть. Благодаря поддержке союзников вы успеете многое, а тот факт, что ваши заслуги не остаются незамеченными, наверняка поднимет настроение. Возможно появление новых профессиональных перспектив у тех, кто задумался о смене сферы деятельности или ищет источник дополнительного заработка. Помощь членов семьи окажется уместной и своевременной, полученные советы придутся кстати.
День связан с большими расходами, которые не всегда будут оправданными. Запланированное ранее путешествие окажется более дорогим, чем вы ожидали, но это не повод отказываться от принятого решения. Поступки любимого человека не всегда будут вам по душе, у некоторых Стрельцов возникнет необходимость пересмотреть существующие отношения.
Козерог
День достаточно благоприятный, хотя и связанный с появлением новых задач и проблем, требующих немедленного решения. Преодолевая профессиональные трудности, вы приобретаете бесценный опыт, а многочисленные контакты и новые знакомства способствуют расширению кругозора. Значительное улучшение финансовой ситуации порадует Козерогов, запланировавших крупные покупки.
День подходит для поездок, как деловых, так и развлекательных. Любимый человек охотно составит вам компанию в путешествиях, однако наиболее запоминающимися и интересными будут вылазки, предпринятые в одиночку. Могут напомнить о себе люди, к которым вы некогда испытывали нежные чувства; не торопитесь идти на контакт, сначала нужно разобраться в себе.
Водолей
День не подходит для проведения серьезных переговоров, обсуждения важных вопросов с руководством или представителями государственных организаций. По мере сил держитесь в тени, старайтесь не привлекать к себе внимания; наблюдая за окружающими, вы получите информацию, которую вскоре сможете использовать себе на благо. Удачными будут покупки; благодаря терпению и находчивости вы сможете приобрести дорогие вещи со значительной скидкой.
В личных отношениях не все гладко, атмосфера в семье будет весьма напряженной. Постарайтесь не предпринимать никаких действий втайне от близких людей: когда секреты раскроются, они будут страшно недовольны!
Рыбы
Вам придется потрудиться, чтобы достичь поставленных целей. Вы можете рассчитывать на поддержку давних союзников и влиятельных особ, однако имейте в виду, что за полученную помощь непременно придется расплачиваться, и по очень невыгодному тарифу. Разногласия с коллегами ожидают тех, кто работает в новом коллективе или еще не успел привыкнуть к руководящей должности.
День обещает быть необыкновенно щедрым на служебные романы; отношения, которые сегодня зарождаются как деловые, имеют все шансы перерасти в любовные. Рыбы могут не сомневаться в поддержке и понимании близких людей; семейные ценности становятся более значимыми, да и важность дружеских привязанностей нельзя переоценить.