Лариса Гузеева резко отреагировала на слухи об участии в «ДОМе-2»

Сама 61-летняя Лариса Гузеева была крайне удивлена громкой новости. Теперь актрисе приходится отбиваться от расспросов поклонников в личном блоге. «Ходит слух, что вы будете ведущей в «ДОМе-2». Прокомментируйте, пожалуйста, информацию. Правда или нет?» — пишут заинтригованные подписчики.
«Спаси, Господи! Нет, конечно»,
— эмоционально ответила теледива.
Впрочем, некоторые расстроились, узнав, что звезда не примет участия в реалити: «Вы стали бы суперведущей. Было бы очень интересно!» Артистка не в восторге от такой перспективы.
«Я еще в здравом уме. Слава Богу! Не верьте фейкам»,
— заявила она.
Новое назначение актрисы опровергала и бессменная ведущая шоу — Ксения Бородина. «Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой придет Ротару, а вместо Кадони — Кашпировский. Вместо Черкасова будет Костя Цзю. Состав утвердили, все расходимся», — с иронией написала теледива.
Напомним, что скандальный проект выходит на экраны вот уже 16 лет. Назначение Ольги Бузовой ведущей «ДОМа-2» стало началом доброй традиции: заветный статус все чаще присваивается самим участникам. Редким исключением, пожалуй, является экс-солистка «Блестящих» — Ольга Орлова. Причем певицу зрители приняли не сразу. Многие критиковали ее за манеру вести шоу, ставя под сомнение ее профессионализм.