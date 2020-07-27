Пн, 27.07.2020
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Лариса Гузеева резко отреагировала на слухи об участии в «ДОМе-2»

Лариса Гузеева

ФОТО: Instagram

Вчера в СМИ появилась информация, и мы об этом писали, что звезда шоу «Давай поженимся!» успешно прошла кастинг на позицию ведущей скандального реалити. Якобы продюсеры проекта предложили артистке внушительный гонорар и уже заключили сделку, передает Starhit.

Сама 61-летняя Лариса Гузеева была крайне удивлена громкой новости. Теперь актрисе приходится отбиваться от расспросов поклонников в личном блоге. «Ходит слух, что вы будете ведущей в «ДОМе-2». Прокомментируйте, пожалуйста, информацию. Правда или нет?» — пишут заинтригованные подписчики.

«Спаси, Господи! Нет, конечно»,

— эмоционально ответила теледива.

Впрочем, некоторые расстроились, узнав, что звезда не примет участия в реалити: «Вы стали бы суперведущей. Было бы очень интересно!» Артистка не в восторге от такой перспективы.

«Я еще в здравом уме. Слава Богу! Не верьте фейкам»,

— заявила она.

Новое назначение актрисы опровергала и бессменная ведущая шоу — Ксения Бородина. «Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой придет Ротару, а вместо Кадони — Кашпировский. Вместо Черкасова будет Костя Цзю. Состав утвердили, все расходимся», — с иронией написала теледива.

Напомним, что скандальный проект выходит на экраны вот уже 16 лет. Назначение Ольги Бузовой ведущей «ДОМа-2» стало началом доброй традиции: заветный статус все чаще присваивается самим участникам. Редким исключением, пожалуй, является экс-солистка «Блестящих» — Ольга Орлова. Причем певицу зрители приняли не сразу. Многие критиковали ее за манеру вести шоу, ставя под сомнение ее профессионализм.  

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