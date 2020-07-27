Лариса Гузеева резко отреагировала на слухи об участии в «ДОМе-2»

Сама 61-летняя Лариса Гузеева была крайне удивлена громкой новости. Теперь актрисе приходится отбиваться от расспросов поклонников в личном блоге. «Ходит слух, что вы будете ведущей в «ДОМе-2». Прокомментируйте, пожалуйста, информацию. Правда или нет?» — пишут заинтригованные подписчики.

«Спаси, Господи! Нет, конечно»,

— эмоционально ответила теледива.

Впрочем, некоторые расстроились, узнав, что звезда не примет участия в реалити: «Вы стали бы суперведущей. Было бы очень интересно!» Артистка не в восторге от такой перспективы.

«Я еще в здравом уме. Слава Богу! Не верьте фейкам»,

— заявила она.

Новое назначение актрисы опровергала и бессменная ведущая шоу — Ксения Бородина. «Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой придет Ротару, а вместо Кадони — Кашпировский. Вместо Черкасова будет Костя Цзю. Состав утвердили, все расходимся», — с иронией написала теледива.