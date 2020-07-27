Пн, 27.07.2020
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УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Соблюдаю дистанцию, поэтому некоронованная: как готовятся жители Ласнамяэ ко второй волне

В последние дни с новой силой стала обсуждаться вторая волна короновируса и связанные с ней последствия. Репортер Limon.ee поинтересовался у жителей столицы, как они готовятся ко второй волне и сколько гречки и масок у них в запасах.  

И хоть специалисты прогнозируют вторую волну на осень, участившиеся новые случаи заражения в Эстонии начинают настораживать. Однако жителей Таллинна и этим не испугаешь: «Я готовлюсь весьма оптимистично. Первую пережили, и вторую переживем!» - уверена Раиса. 

О том, что думают жители столицы, узнаете из нашего уличного опроса! 

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