УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Соблюдаю дистанцию, поэтому некоронованная: как готовятся жители Ласнамяэ ко второй волне

В последние дни с новой силой стала обсуждаться вторая волна короновируса и связанные с ней последствия. Репортер Limon.ee поинтересовался у жителей столицы, как они готовятся ко второй волне и сколько гречки и масок у них в запасах.
И хоть специалисты прогнозируют вторую волну на осень, участившиеся новые случаи заражения в Эстонии начинают настораживать. Однако жителей Таллинна и этим не испугаешь: «Я готовлюсь весьма оптимистично. Первую пережили, и вторую переживем!» - уверена Раиса.
О том, что думают жители столицы, узнаете из нашего уличного опроса!