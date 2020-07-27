Пн, 27.07.2020
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ФОТО ⟩ Эстонская певица Биргит показала, что может пойти не так, если взять детей на работу

Биргит Саррап, Михкель Маттисен и Таня Михайлова-Саар

ФОТО: Pressifotod

Певица Биргит Саррап, в свое время успешно выступившая на «Евровидении» от Эстонии, а сейчас гастролирующая по стране, недавно показала в соцсети, что может пойти не так, если взять детей на работу. 

Биргит поделилась сразу же двумя фотографиями своих рабочих будней с детьми Симеоном и Хелиной. Первое фото было прекрасным семейным, а второе - юмористическим, если дети слишком активно резвятся и ситуация выходит из-под контроля. 

Биргит на этом концерте была не гостьей, а выступающей. Они сейчас вместе с Таней Михайловой-Саар и Михкелем Маттисеном колесят по стране с гастролями. Детки присоединились к матери Биргит на концерте в Пылтсамаа. 

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