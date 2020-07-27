ФОТО ⟩ Вы только поглядите, в какой шикарной квартире за 60 миллионов евро живет известный российский художник!

64-летний Никас Степанович славится добрыми делами. По словам его сына Луки Затравкина, он делает все возможное, чтобы хоть как-то облегчить и без того непростую работу медиков. Ради этого Сафронов не намерен жалеть ни сил, ни денег.

«Во время пандемии папа потерял большую часть клиентов. Он полностью сосредоточился на благотворительных делах. Так, отец приобрел для Ульяновской инфекционной больницы аппарат искусственной вентиляции легких за 2,2 миллиона рублей, направил 200 наборов гуманитарной помощи в Дагестан во время недавней вспышки COVID-19. Также он создал авторские маски, которые раздал медикам», — рассказал Лука.

Врачи рисовали под чутким наблюдением именитого художника ФОТО: Личный архив художника / Starhit.ru

Дом художника — самый настоящий музей ФОТО: Личный архив художника / Starhit.ru

23 июля совместно с Росздравнадзором Никас Сафронов провел уникальный мастер-класс для врачей.

«В своей квартире, которая, к слову, входит в 50 лучших апартаментов звезд по версии американского архитектурного бюро (стоимость жилья составляет 70 миллионов долларов! — прим. «СтарХита»), он провел для медиков из Подмосковья, Московской области экскурсию и мастер-класс. А это мероприятие очень ценно, учитывая то, что в этих апартаментах есть стол Наполеона, кровать Марии Антуанетты. Для врачей это было уникальное событие», — продолжил наследник Никаса Степановича.

Своим гостям Сафронов приготовил подарки ФОТО: Личный архив художника / Starhit.ru

Апартаменты Никаса Степановича оцениваются в 60 миллионов евро ФОТО: Личный архив художника / Starhit.ru

Медики рисовали картины под чутким предводительством художника, любуясь видом на Кремль и наслаждаясь живой музыкой.

«Папа угощал своих гостей изысканными фруктами, напитками. Каждый из врачей смог создать собственную картину на разные темы. Все получилось замечательно. В завершении вечера пианист Юрий Розум сыграл несколько произведений. Папа также порадовал присутствующих подарками — каждому вручил инновационные чайники, зонты со своими картинами, цветы...» — заключил Затравкин.

В квартире художника все радует глаз ФОТО: Личный архив художника / Starhit.ru