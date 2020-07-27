ГОРЯЧИЕ КАДРЫ ⟩ Они больше не скрывают любовь! Пара артистов из Таллинна страстными поцелуями сообщила о чувствах

Кажется, что только вчера у артистки с громким именем Dana Ta была свадьба с другим мужчиной, мы до сих пор помним скандал с тортом. И до последнего поклонники и журналисты думали, что рэпер Yugo, переехавший несколько лет назад в эстонскую столицу с Украины, лишь партнер артистки по музыкальному проекту. Но страстные поцелуи вряд ли могут быть дружескими.