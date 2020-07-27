ГОРЯЧИЕ КАДРЫ ⟩ Они больше не скрывают любовь! Пара артистов из Таллинна страстными поцелуями сообщила о чувствах

Кажется, что только вчера у артистки с громким именем Dana Ta была свадьба с другим мужчиной, мы до сих пор помним скандал с тортом. И до последнего поклонники и журналисты думали, что рэпер Yugo, переехавший несколько лет назад в эстонскую столицу с Украины, лишь партнер артистки по музыкальному проекту. Но страстные поцелуи вряд ли могут быть дружескими.
Фотографии с пляжа появились на страницах в Facebook у обоих участников дуэта. Мы не могли не поинтересоваться у Даны, что неужели она больше не замужем и состоит в отношениях с партнером по дуэту?
Снимки подписаны так: «Мы, я и волосатый #Ног».
«Как нам сказали - "Допелись". Музыка привела нас к нашему союзу. Отбросив все условности и рамки, мы решили раскрыться. Потому, что жить надо в кайф, а не для кого-то и не бояться того, кто и что скажет! Нам офигенно, мы офигенные, и желаем всем словить в жизни этот самый "Главный кайф"», - сказала Dana Ta порталу Limon.ee.