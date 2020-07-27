ФОТО ⟩ 50-летний Григорьев-Апполонов стал выглядеть моложе Бузовой

Андрей Григорьев-Апполонов провел день рождения в компании нескольких сотен друзей и коллег. Певец старался пообщаться с каждым гостем, сфотографироваться и принять от него поздравления. Также рыжий из «Иванушек» несколько раз выходил на сцену и исполнял полюбившиеся миллионам песни, пишут Дни.

После торжества в Сети начали появляться снимки. Фотографией с Григорьевым-Апполоновым поделилась звезда «Инстаграм» Ольга Бузова. Под кадром она написала, что выросла на песнях этого артиста и была рада посетить вечеринку. «В 50 лет жизнь только начинается!», – отметила она.

Андрей Григорьев-Апполонов и Ольга Бузова. ФОТО: buzova86 / Instagram

Многие пользователи Сети пришли в замешательство. Во-первых, они удивились, что солисту группы «Иванушки Inernational» уже 50 лет. Во-вторых, подписчики отметили – на снимке певец выглядит неестественно, моложе Ольги. «Здесь ему не 50, а 30», – написала поклонница. «Что? 50? Не может быть!».