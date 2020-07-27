ФОТО ⟩ 50-летний Григорьев-Апполонов стал выглядеть моложе Бузовой

Солист группы «Иванушки International» отметил 50-летие. Вечеринку в честь дня рождения артиста посетила Ольга Бузова.
Андрей Григорьев-Апполонов провел день рождения в компании нескольких сотен друзей и коллег. Певец старался пообщаться с каждым гостем, сфотографироваться и принять от него поздравления. Также рыжий из «Иванушек» несколько раз выходил на сцену и исполнял полюбившиеся миллионам песни, пишут Дни.
После торжества в Сети начали появляться снимки. Фотографией с Григорьевым-Апполоновым поделилась звезда «Инстаграм» Ольга Бузова. Под кадром она написала, что выросла на песнях этого артиста и была рада посетить вечеринку. «В 50 лет жизнь только начинается!», – отметила она.
Многие пользователи Сети пришли в замешательство. Во-первых, они удивились, что солисту группы «Иванушки Inernational» уже 50 лет. Во-вторых, подписчики отметили – на снимке певец выглядит неестественно, моложе Ольги. «Здесь ему не 50, а 30», – написала поклонница. «Что? 50? Не может быть!».
Подписчики сошлись во мнении, что Ольга Бузова перестаралась с ретушью фотографии. Любопытно, что на снимках, которые опубликовали другие гости, Андрей Григорьев-Апполонов выглядит естественно.