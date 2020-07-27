ФОТО ⟩ Экс-невеста Николая Баскова эстетично разделась в поле

Многие винят Софи в корысти, и считают, что именно Николай вывел ее на сцену. Правда, сама Кальчева отрицает это и говорит: еще в юности она пела вместе с Львом Лещенко, а также сотрудничала с известным продюсером Юрием Айзеншписом. В свободное время бывшая Баскова подрабатывала моделью — недавно блогер решила вспомнить прошлое и опубликовала пикантные кадры откровенной фотосессии. Кальчева позировала фотографу в поле полностью обнаженной, прикрыв интимные места колосьями пшеницы и кукурузой.

«Я люблю все, что связано с хлебом! А вы?» — задала вопрос Софи подписчикам. Поклонники оценили снимки Кальчевой и были приятно удивлены ее спортивным телом. «Вот кто ничего не ел на карантине», «Какая же вы восхитительная», «Красавица в русском поле, что может быть лучше», — пишут в социальных сетях.

Нашлись и те, кто решил «уколоть» Баскова, напомнив ему, что он потерял в жизни. Сама Кальчева признавалась, что золотой голос России четыре раза делал ей предложение руки и сердца, но двум лидерам тяжело было ужиться на одной территории, поэтому после четырех лет отношений они расстались. После этого Николай встречался с еще несколькими певицами и моделями, но так и не обрел личное счастье.

Недавно в одном из интервью он сказал, что самоизоляцию провел в загородном доме друзей, где было много детей. 43-летний певец понял — он созрел для семьи и готов встретить ту самую женщину, которая сделает его счастливым. «Ведь уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену. Сейчас же хочется простого счастья с любимой. Надеюсь, я встречу свою судьбу», — сказал певец.