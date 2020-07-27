Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия

«Поскольку осенью, к моменту выхода программы в эфир, от коронавируса, мы надеемся, не останется и следа, то маски и перчатки в кадре будут смотреться странно», – предупредил зрителей ведущий. Он попросил снять ставшие привычные всем аксессуары.

Снимали квартирник в бывшем заводском цеху на Большой Семеновской улице в столице. Зрители разместились на лавках, стульях и даже на полу. Операторы – на специальном деревянном помосте, что и стало причиной несчастья.

Не успел Розенбаум спеть и куплета первой песни, как раздался жуткий грохот. Это оступился и рухнул вниз оператор вместе с тяжелой камерой. Казалось, он не подает признаков жизни...

Первым к несчастному бросился Розенбаум, напомнив, что он врач. Те полчаса, которые ехала скорая, артист делал все возможное для облегчения страданий бедолаги. Парень выжил, но получил серьезные травмы.

Спустя час, когда пострадавшего унесли в неотложку, концерт возобновился. Розенбаум представил одесский цикл песен, попутно рассказывая о жизни в городе у моря, а также о рождении той или ной композиции.