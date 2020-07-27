Ксения Бородина прокомментировала появление Ларисы Гузеевой в «Дом-2»

Подписчики буквально засыпали Бородину вопросами относительно нового назначения звезды «Давай поженимся!», поэтому она решила расставить все точки над i. «Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой придет Ротару, а вместо Кадони — Кашпировский. Вместо Черкасова будет Костя Цзю. Состав утвердили, все расходимся», — с иронией заявила телезвезда.

Отметим, что в последнее время продюсеры «Дом-2» несколько раз приглашали звезд в качестве ведущих. Так, поклонники неожиданно увидели на лобном месте популярного блогера Сашу Спилберг. В телешоу также засветилась и королева шансона — Любовь Успенская, которая поздравила Яббарова с помолвкой. Впрочем, как намекнула Ксения, слухи о появлении Ларисы Андреевны — всего лишь часть чьей-то фантазии, которая никак не подкреплена фактами.

Сама 61-летняя актриса пока не комментирует появившиеся сплетни. К тому же, у нее достаточно плотный график. Помимо шоу «Давай поженимся», которое выходит с 2008 года, Гузеева ведет программу «На дачу!» — вместе с Натальей Барбье они приезжают в гости к москвичам и пытаются скрасить их загородную жизнь: помогают делать ремонт, убираются на участке и готовят разные вкусные блюда.

Впрочем, не только Гузеева оказалась в списке претенденток на статус нового лица «Дом-2». 37-летнюю теледиву также расспросили о скором появлении на периметре Насти Ивлеевой. «Вот просто объясните, где вы это берете? С потолка? Что за идиотизм», — негодовала Бородина.