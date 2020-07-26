ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Палдиски никогда не спит! Смотрите, как мощно веселятся жители города и чем гордятся

В Палдиски отметили 302-летие со дня получения статуса города. В субботу горожан и гостей Палдиски ждала насыщенная концертно-развлекательная программа, в числе прочих выступил Андрей Покутный и группа Shanon, а также начинающий артист Efir. А хедлайнером мероприятия стала группа «Фактор-2». Веселый репортаж с праздника смотрите в нашем видео!
Съемочная группа Limon.ee побывала на месте событий и пообщалась с местными жителями. Настроение у всех было прекрасное. Ощущалось, как многие радовались первому официальному и такому масштабному мероприятию в Палдиски с момента снятий ограничений из-за коронавируса. Помимо местных жителей, на праздник приехали люди из ближайших городов и поселков, а также из Таллинна.
«Из-за коронавируса много запланированных мероприятий пришлось отменить, и мы очень рады, что концерт группы „Фактор-2“ состоялся», - прокомментировал Ильмар – тур-менеджер и организатор концерта «Фактор-2» в Палдиски.
Праздник, организованный горуправой Палдиски, удался на славу. В конце мероприятия ночное небо Палдиски озарил красочный салют.
Вечер закончился зажигательными танцами под мировые, российские и эстонские хиты. Некоторым гражданам было тяжело справиться с координацией. Наверное, от радости. А в атмосфере царила любовь и дружба.
Все санитарные меры были предусмотрены, и безопасность на улицах города обеспечивали полицейские и сотрудники охранных фирм.
Палдиски, как известно, был основан 23 июля 1718 года, когда Петр I начал строить здесь военный порт и морскую крепость. До 1764 года поселение носило имя Рогервик. Права города этому поселению, в дальнейшем известному под именем Балтийского порта, в 1783 году дала Екатерина II.
Нынешнее наименование Палдиски город получил в 1933 году, в период первой независимости Эстонской Республики.
В настоящее время Палдиски (примерно 3500 жителей) входит в структуру Ляэне-Харьюской волости и более не имеет статуса независимой административной единицы, которым обладал с 1996 по 2017 год.