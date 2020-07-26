Гузеева станет новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»

Недавно реалити-шоу «Дом-2» объявило о кастинге ведущих. Новая звезда проекта должна заменить Антона Беккжуева. Но, вероятно, решение уже принято. Как пишут СМИ, в сентябре на телестройку придет Лариса Гузеева, ведущая шоу Первого канала «Давай поженимся!».

Из-за этого на проекте произойдет рокировка. Влад Кадони полетит на Сейшельские острова, где также находятся участники «Дома-2», а Гузеева займет его место на подмосковной поляне. Также Лариса будет ведущей шоу «Бородина против Бузовой».

Почему именно Гузеева должна стать новой ведущей «Дома-2», очевидно. Она работает на телевидении больше десяти лет, отлично работает перед камерой. Лариса умеет устраивать и поддерживать дискуссию. Более того, опыт, который получила актриса в «Давай поженимся!», несомненно пригодится.

Отметим, что официального заявления от Гузеевой или продюсеров ТНТ пока не было.