РЕДКИЕ КАДРЫ ⟩ Вы только посмотрите, как в молодости выглядел Михаил Боярский!

В декабре Михаилу Боярскому исполнилось 70, и хотя творчество не исчезло из его жизни полностью, рабочая нагрузка заметно сократилась. Причина кроется не только в возрасте: от съемок звезда кино отказывается ради общения с семьей. Михаил Сергеевич полагает, что однажды вовсе уйдет из профессии: хороших актеров — тысячи, а у его внуков — лишь один дедушка.

А ведь в свое время артист вкалывал как проклятый. В расписании, висевшем на его стене, не было пробелов: спектакли, запись песен, съемки телепередач, концерты. С той поры многое изменилось, но и сегодня зрители с ностальгией пересматривают фильмы с участием кумира, а самые преданные почитатели таланта звезды ищут раритетные снимки.

Михаил Боярский на съемках с Галиной Беляевой ФОТО: Личный архив артиста

На радость поклонникам, в распоряжении «СтарХита» оказались редкие кадры бэкстейджа со съемок комедии «Куда он денется!» 1981-го, где партнершей Боярского по площадке стала Галина Беляева. В ходе работы актер успел продемонстрировать и музыкальные таланты, так как по сюжету картины бригада колхоза участвует в конкурсе эстрадных коллективов.

Не менее интересны архивные снимки закулисья фильмов «Дон Сезар де Базан» и «Узник замка Иф». В обеих лентах коллегой Михаила Сергеевича стала Анна Самохина, от которой были без ума советские зрители. По слухам, работая над экранизацией романа Дюма, Боярский настойчиво просил режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича придумать эпизод с поцелуем героев. В какой-то момент актер не сдержался и потянулся к губам партнерши... вопреки сценарию. Неловкий момент запечатлел фотограф, и картинка обрела широкую известность. А вот кадры с прогулки пары, наоборот, в просторах Сети не засветились

На Анну Самохину заглядывались многие коллеги ФОТО: Личный архив артиста

По слухам, режиссер не согласился ввести в сценарий эпизод с поцелуем Самохиной и Боярского ФОТО: Личный архив артиста

На фото 30-летней давности Боярский предстает в привычном для советской публики образе: поджарый, в черной водолазке, с длинными темными волосами, обрамляющими лицо. Однако в последнее время поклонники отмечают, что актер, годами державший себя в форме, резко постарел, и не на шутку переживают за его самочувствие.

Впрочем, Михаил Сергеевич уверяет, что вполне здоров. Более того, артист занят новым творческим проектом: готовит для слушателей большой подарок. Если к минувшему дню рождения он выпустил юбилейный музыкальный альбом, то к сентябрю впервые за долгие годы выйдет «Антология песен Михаила Боярского». Шесть лет продюсер Максим Федоров уговаривал звезду собрать воедино коллекцию из 350 композиций, и, наконец, релиз диска стал возможен благодаря генеральному директору издательства Bomba-Piter inc. Олегу Грабко.

Боярский умудрялся совмещать концертную деятельность со съемками ФОТО: Личный архив артиста

Таким запомнили артиста советские зрители ФОТО: Личный архив артиста