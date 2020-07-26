12-летняя дочь-красавица Реввы очаровала сеть

Напомним, Александр Ревва и его жена Анжелика в браке с 2007 года. Пара не скрывает личную жизнь от публики, охотно выкладывая в социальные сети фото и видео. У обеих дочерей артиста — Алисы и 7-летней Амели — есть собственные аккаунты в социальных сетях и поклонники.