12-летняя дочь-красавица Реввы очаровала сеть

12-летняя дочь Александра Реввы — Алиса — ведет личный инстаграм-аккаунт и периодически радует подписчиков красивыми кадрами. Недавнее фото, на котором девочка позирует на пляже, восхитило пользователей сети. Они отметили, что девочка выглядит очень взрослой и растет настоящей красавицей, передает Дети Mail.ru.
«Какая же ты неземная красотка», «Алиса, ты супер», «Ты красотуля», «Очень миленькая! Лапочка», — пишут в комментариях.
Напомним, Александр Ревва и его жена Анжелика в браке с 2007 года. Пара не скрывает личную жизнь от публики, охотно выкладывая в социальные сети фото и видео. У обеих дочерей артиста — Алисы и 7-летней Амели — есть собственные аккаунты в социальных сетях и поклонники.