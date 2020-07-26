8-летняя дочь Орбакайте растет ее копией

49-летняя Кристина Орбакайте показала в инстаграме коллаж из своей детской фотографии и нового снимка 8-летней дочери Клавы. Звезда считает, что девочка растет похожей на нее, передает Дети Mail.ru.
Наша с Клавой внешность изменчива, мы похожи то на маму, то на папу.
«Копия», — написал Максим Галкин. «Потрясающе», — отреагировал Александр Олешко. «Близняшки!» — написал теннисист Евгений Кафельников. Со звездами согласились другие фолловеры Орбакайте: «Одно лицо», «Очень похожа на маму-красавицу», «Похожи, похожи... Мамина доча!»
Напомним, Клавдия — третий ребенок Кристины Орбакайте. Она родилась в браке певицы с нынешним супругом Михаилом Земцовым. Также у Кристины есть двое взрослых сыновей: 22-летний Дени от бизнесмена Руслана Байсарова и 29-летний Никита Пресняков от певца Владимира Преснякова-младшего.