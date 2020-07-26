8-летняя дочь Орбакайте растет ее копией

Наша с Клавой внешность изменчива, мы похожи то на маму, то на папу.

«Копия», — написал Максим Галкин. «Потрясающе», — отреагировал Александр Олешко. «Близняшки!» — написал теннисист Евгений Кафельников. Со звездами согласились другие фолловеры Орбакайте: «Одно лицо», «Очень похожа на маму-красавицу», «Похожи, похожи... Мамина доча!»