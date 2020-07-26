СИЛА ВОЛИ ⟩ Настя Ивлеева похудела на 10 килограммов!

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева раскрыла подробности диеты, благодаря которой похудела на 10 килограммов. Как сообщает StarHit, 29-летняя звезда шоу «Орел и решка» рассказала о режиме питания после публикации новых фото, на которых она выглядит очень стройной и подтянутой, передает Леди Mail.ru.
По словам Ивлеевой, секрет успеха в похудении — придерживаться рациона, в котором преобладают овощи:
Правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем.
Лишний вес у нее появился за время самоизоляции из-за коронавируса.
Ведущая добавила, что теперь так же старается не есть на ночь, но иногда нарушает это правило. «Я приехала домой в полпервого ночи. И знаете что было на моей тарелке? Пюреха и котлеты!» — заметила она.
Ивлеева пояснила, что после ухода лишнего веса уже можно позволять такие послабления, но не на регулярной основе. «Сиськи отпали, все отпало. Так что мне можно, а если вы еще в начале своего пути, то вам нельзя», — заключила блогерша.