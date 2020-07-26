СИЛА ВОЛИ ⟩ Настя Ивлеева похудела на 10 килограммов!

По словам Ивлеевой, секрет успеха в похудении — придерживаться рациона, в котором преобладают овощи:

Правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем.

Лишний вес у нее появился за время самоизоляции из-за коронавируса.

Ведущая добавила, что теперь так же старается не есть на ночь, но иногда нарушает это правило. «Я приехала домой в полпервого ночи. И знаете что было на моей тарелке? Пюреха и котлеты!» — заметила она.