Собчак показала пикантный кадр с Богомоловым

38-летняя Ксения Собчак поделилась с поклонниками в инстаграме редким совместным снимком с 45-летним супругом Константином Богомоловым. В кадре пара запечатлена в море в пляжных нарядах, при этом ведущая обнимает мужа со спины и томно смотрит в объектив, передает Леди Mail.ru.
В подписи к фото Собчак трогательно обратилась к Богомолову, который на днях отметил день рождения:
Твой любимый Ницше говорил: «Актеры гибнут от недохваленности, настоящие люди — от недолюбленности». Значит мы не погибнем? Спасибо тебе, за вчера и за всегда.
Кадр произвел фурор среди подписчиков Ксении. «Фото – секс!», «Никогда еще не встречала такого удачного симбиоза двух людей», «Ксю, очень! Искренне, по-настоящему, до глубины», «Обожаю вашу пару! Вот теперь видно, что Ксения влюблена», «Красавцы! Гармоничная пара», — восхитились фолловеры.
Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу в сентябре 2019 года. Телеведущая до этого была замужем за актером Максимом Виторганом. Константин тоже женат не впервые. Его супругой была актриса Дарья Мороз.