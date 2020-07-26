Самбурская согласилась оголить грудь ради искусства

Актриса то и дело попадает в списки самых сексуальных женщин России и периодически блистает на обложках журналов для взрослых. В личном блоге артистка также не боится публиковать пикантные снимки. Как отметила звезда, ее фигура в прекрасном состоянии и ее грех не показывать.«"Мое тело – мое дело», – уверена знаменитость.

При этом Настасья Самбурская старается избегать пошлости. Например, не раздевается догола даже на эротических фотосессиях. Говорит, белье с нее «снимают» уже во время ретуши. Также девушка никогда не выкладывает кадры, на которых видны соски. Она считает, что это слишком интимная часть тела.

При этом Настасья Самбурская не исключает, что когда-нибудь зрители смогут увидеть ее грудь во всей красе на экране. Отмечает, что ради искусства готова оголиться, но пока не предлагали. «Если будет оправдана постельная сцена, я ее покажу», – говорит звезда.

Актриса также рассказала, что недавно рассталась с молодым человеком. Имя возлюбленного и причины разрыва не называет, так как считает, что личная жизнь должна оставаться личной. Сейчас девушка не стремится вступить в новые отношения, но признается, что есть один мужчина, который нравится.