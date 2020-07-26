«Приехала смотреть новые хоромы»: Бородина купила очередную квартиру в центре Москвы

Осматривать только купленные апартаменты знаменитость приехала вместе с дочками – Марусей и Теоной. В новом жилье знаменитости есть несколько комнат и камин. Окна квартиры Ксении Бородиной выходят на набережную Москвы-реки.

Судя по соцсетям ведущей шоу «Дом-2» жилище находится недалеко от Воробьевых гор. Ксения похвасталась удачным расположением. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни.

На опубликованном знаменитостью видео ее дочь Теона интересуется, будет ли она жить в новой квартире. Бородина сказала девочке, что переезжать они не планируют. Лишь иногда семейство будет оставаться в апартаментах на ночь.

Пока в квартире Бородиной нет даже мебели. «Тея не обнаружила здесь ни кровати, ни телевизора и не поняла, как будет мультики здесь смотреть», – сказала подписчикам ведущая проекта «Дом-2».

Отметим, что Ксения Бородина, ее дети и муж Курбан Омаров живут в Московской области. В элитном поселке «Павловы озера» у теледивы особняк в три этажа. Общая площадь дома ведущей 216 квадратных метров.

Также звезда реалити-шоу является обладательницей еще нескольких апартаментов. Одна квартира, например, по документам принадлежит отпрыскам Ксении. Бородина специально оформила жилье на детей, поскольку не знает, как сложатся ее отношения с мужем в будущем.