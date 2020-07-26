Преобразившуюся Екатерина Стриженову поклонники сравнили со школьницей

Известная актриса, телеведущая Екатерина Стриженова в своем микроблоге в Instagram поделилась фотографией с рабочего места. Это фото демонстрирует сногсшибательные результаты новой диеты Екатерины. На снимке она позирует в белой летящей юбке и темном пиджаке.

Поклонники пришли в восторг от такого преображения актрисы и в комментариях не скупились на похвалы и комплименты, сравнив Екатерину Стриженову со школьницей. Сама Екатерина не раз признавалась, что тщательно следит за своим весом и не единожды прибегала к помощи различных диет, ну и, конечно, без спорта никуда.

«В прошлом году удалось сбросить 12 килограммов при помощи диетолога. Она была со мной постоянно на связи, я фотографировала еду и отчитывалась в течение дня» – рассказала телеведущая изданию «7 Дней».