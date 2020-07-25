Сб, 25.07.2020
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя требует астрономическую сумму с актера СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Наташа Королева с сочувствием высказалась о наказании для Ефремова

Наташа Королёва

ФОТО: Filippov Alexei/ITAR-TASS

Судебного решения по пьяному ДТП с Ефремовым с волнением ожидают миллионы, пишет Rambler.ru.

Кто-то сочувствует актеру, кто-то яростно требует для него максимального срока.

Певица Наташа Королева надеется все же на лояльность правосудия.

Очень сложная ситуация. С одной стороны, понятно, что человек виновен. Я целиком и полностью уверена, что пьяный человек за рулем – преступник. С другой стороны – все под Богом ходим. Я надеюсь только, что правосудие будет к нему лояльно.

Певица боится, что тюремный срок в итоге станет для Михаила Ефремова смертным приговором.

Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем. Я думаю, для него это не просто урок, это трагедия в жизни,

– сказала она журналистам.

Михаил Ефремов обрел огромную популярность после смертельного ДТП в центре Москвы. Артист в нетрезвом состоянии стал причиной смерти человека. Если о Ефремове и стали забывать, то этот резонансный случай снова поднял волну интереса в отношении артиста.

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