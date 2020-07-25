Сб, 25.07.2020
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ФОТО ⟩ Сергей Лазарев похвастался подрастающим сыном

Сергей Лазарев

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Певец Сергей Лазарев обожает своих детей и потому тщательно бережет тайну своей личной жизни. Но, как только он раскрывал карты и признавался в существовании сначала сына, а потом дочери, он не стеснялся показывать их поклонникам. На этот раз он похвастался фото подросшего Никиты в своем Instagram, сообщает Пятый канал.

Никита Сергеевич. Папа и сын,

– традиционно подписал он фото.

Поклонники исполнителя пришли в восторг при виде стильной пары – шестилетний Никита зеркально копировал Сергея, уверенно позируя в джинсовой куртке. Лазарев-старший в свободном пастельном пуловере и голубых джинсах расслабленно улыбался, стоя с наследником на лестнице. Вероятно, фото было сделано во время какого-то из концертов с участием звезды.

Подписчики Лазарева пришла в восторг от фотографии. «Два красавца и любимца»; «Какой уже взрослый, стильный и красивый паренек! Весь в папу!»; «Ник такой большой»; «Модные красавчики!» – не скупились на комплименты отцу и сыну пользователи Сети.

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