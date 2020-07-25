ФОТО ⟩ Сергей Лазарев похвастался подрастающим сыном

Певец Сергей Лазарев обожает своих детей и потому тщательно бережет тайну своей личной жизни. Но, как только он раскрывал карты и признавался в существовании сначала сына, а потом дочери, он не стеснялся показывать их поклонникам. На этот раз он похвастался фото подросшего Никиты в своем Instagram, сообщает Пятый канал.