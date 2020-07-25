ФОТО ⟩ Сергей Лазарев похвастался подрастающим сыном

Певец Сергей Лазарев обожает своих детей и потому тщательно бережет тайну своей личной жизни. Но, как только он раскрывал карты и признавался в существовании сначала сына, а потом дочери, он не стеснялся показывать их поклонникам. На этот раз он похвастался фото подросшего Никиты в своем Instagram, сообщает Пятый канал.
Никита Сергеевич. Папа и сын,
– традиционно подписал он фото.
Поклонники исполнителя пришли в восторг при виде стильной пары – шестилетний Никита зеркально копировал Сергея, уверенно позируя в джинсовой куртке. Лазарев-старший в свободном пастельном пуловере и голубых джинсах расслабленно улыбался, стоя с наследником на лестнице. Вероятно, фото было сделано во время какого-то из концертов с участием звезды.
Подписчики Лазарева пришла в восторг от фотографии. «Два красавца и любимца»; «Какой уже взрослый, стильный и красивый паренек! Весь в папу!»; «Ник такой большой»; «Модные красавчики!» – не скупились на комплименты отцу и сыну пользователи Сети.