Друзьями не будут? Отношения Харламова и Асмус окончательно испортились

О намерении расторгнуть брак знаменитости объявили в конце июня. Тогда Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили, что бракоразводный процесс будет проходить без конфликтов, мол, они хотят остаться друзьями ради шестилетней дочери Анастасии. Более того, артисты заявили, что обдумывали решение разойтись около года.

Видимо, говоря о дружбе, Кристина и Гарик поторопились. Возможно, спровоцированная разводом шумиха в СМИ и сплетни о новой возлюбленной юмориста окончательно подпортили отношения звезд. Как оказалось, Харламов и Асмус отписались друг от друга в соцсети Instagram. Судя по всему, артисты не хотят видеть посты друг друга в своей ленте.

Напомним, комику Гарику Харламову приписывают роман с актрисой Яной Кошкиной. Пышногрудая брюнетка слухи комментировать отказывается, между тем в соцсетях намекает, что готова к созданию семьи. Впрочем, недавно на вечеринке юморист был замечен с другой красоткой – грациозной блондинкой.

Добавим, что вопрос развода порядком утомил Харламова. Напряжение знаменитость снимает в соцсетях, придумывая остроты на эту тему. Так, например, во время прогулки по вечернему Санкт-Петербургу комик снял забавное видео.