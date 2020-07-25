«Мне было больно»: Анну Седокову в семь лет пытался изнасиловать друг матери

Мало кто из знаменитостей рассказывает о таких страшных фактах, но Анна решилась на это.

Родители Седоковой развелись. Свое детство она помнит, как период, в котором родители постоянно скандалили. Некоторое время Анна жила у родни отца в Томске. После мать ее забрала в Киев. У женщины тогда появился сожитель, который оказался педофилом.

Я – ребенок, к которому по ночам в семь лет приходил друг мамы и пытался изнасиловать, но я смогла. Я – человек из семьи с самым грязным разводом, ушедшим отцом и ненавистью родителей, но я смогла,

– написала она в Instagram.

Подробностей Седокова не рассказала, но объяснила, что ей было ужасно больно. Боль осталась с ней на всю жизнь.

Мне было больно, очень больно, невыносимо больно,

– подчеркнула она.

С мамой отношения у Анны не самые лучшие. Женщина не поддержала певицу, когда та хотела уйти от первого мужа.

Если бы я тогда, в 21 год, послушала свою маму, которая говорила мне, что я старая, разведенная женщина, никому не нужная, я бы до сих пор жила с мужем-алкоголиком,

– признавалась ранее Седокова.

Сейчас Анна Седокова успешная певица и бизнес-леди. У знаменитости новый жених – латвийский баскетболист Янис Тимма. Во время совместного отдыха в Майами спортсмен позвал певицу замуж. Она не раздумывая согласилась.

Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям,

– пообещала исполнительница.