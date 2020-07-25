Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которым последние дни июля принесут потрясающие перемены

Водолей

Водолеям астролог советует побыть в уединении, чтобы тщательно все взвесить и обдумать правильность предпринимаемых в дальнейшем шагов. Особенно это касается отношений близкого характера и главным образом людей, у которых эти самые отношения полностью отсутствуют. В частности, если вы находитесь в активном поиске своей половинки, но ничего не получается, вам стоит просто признаться в своих чувствах. Ведь наверняка у вас на примете есть человек, по отношению к которому вы неровно дышите.

Если вы не побоитесь этого, то фантастические перемены не заставят себя долго ждать, а если не решитесь - можете потерять любимого человека.

Что же касается семейных представителей знака, то им стоит отказаться от походов налево, чтобы как минимум сохранить свои отношения.

Скорпион

Для Скорпионов самые последние деньки второго летнего месяца могут стать весьма напряженными. Как итог – даже если вы имеете надежный план действий, его придется регулярно корректировать и перестраивать.

По словам Тамары Глобы, это может привести к невозможности выполнить взятые на себя обязательства, что, в свою очередь, спровоцирует исчезновение из вашего окружения некогда близких вам людей.

Но оно и к лучшему, поскольку эти близкие люди на поверку окажутся не таким уж и близкими и доверять им не стоит. Поэтому астролог советует Скорпионам более пристально присмотреться к своему окружению, чтобы, возможно, принять непростое решение и избавиться от ненадежных личностей.

И тогда ваша жизнь пойдет на поправку, принеся с собой невероятно счастливые перемены.

Весы

Весы в последние деньки текущего месяца смогут существенно продвинуться вверх по карьерной лестнице. И, как уверяет астролог, для этого у них есть все необходимые навыки, умения и инструменты. Впрочем, что касается ответственности и опыта руководящей работы, то этого Весам тоже не занимать, тем более что они очень быстро учатся, буквально схватывая все на лету.