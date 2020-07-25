«А можно мне пожить?»: Моргенштерна преследуют поклонники

Артист отправился на отдых в Сочи. Он показал, как открыв двери номера его встречает толпа детей, которые фотографируют, снимают и приветствуют кумира.

Привет, Алишер,

– слышно на видео.

Моргенштерн написал под этим видео:

А можно мне пожить?

Ранее с ним уже произошла подобная история на балконе. Он вышел подышать воздухом, а внизу его уже ждали.

Совместных фотографий с поклонниками он избегает, говоря, что не любит этого.

Напомним, популярность Моргенштерна началась с YouTube-проекта, в котором он показывал и рассказывал, как быстро и просто создать хип-хоп-хит. Его дебютный альбом вышел в феврале 2018 года. Это был мини-альбом под названием Hate Me. Тут же были выпущены и несколько клипов. Позже он выпустил полноценный диск «До того, как стал известен».

Для лирики Моргенштерна характерна нецензурная лексика. Свой успех он объясняет тем, что его треки простые и поэтому нравятся народу. Он убежден, что может сделать хит из любой песни. Кроме того, рэпер хорошо понимает, что сейчас в тренде и какие биты привлекают молодежь.