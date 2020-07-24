ЭТО НЕЧТО! ⟩ Чем занимаются самые известные эстонские рэперы за кулисами перед концертом

Закулисье – магическое место в мире музыки, куда могут попасть лишь избранные. В начале июля группа 5MIINUST сделала исключение на концерте в Вильянди и пригласили с собой блогеров Яаане и Бритт, которые теперь покажут вам эксклюзивные снимки из-за кулис.