ЭТО НЕЧТО! ⟩ Чем занимаются самые известные эстонские рэперы за кулисами перед концертом

В прошлом году Эстон Кохвер из группы 5MIINUST, сказал порталу Elu24: «Все все из нашего круга общения знают, что мы скорее выгоним людей из-за кулис, чем пригласим их туда».
Закулисье – магическое место в мире музыки, куда могут попасть лишь избранные. В начале июля группа 5MIINUST сделала исключение на концерте в Вильянди и пригласили с собой блогеров Яаане и Бритт, которые теперь покажут вам эксклюзивные снимки из-за кулис.
Смотрите в свежем видео, что на самом деле происходит за кулисами самой популярной группы Эстонии!