ВИДЕО ⟩ Блогер обвинила Гошу Куценко в домогательствах

Сначала девушка не называла имя и фамилию актера, а лишь описала его как мужчину в возрасте за 50 лет, широко известного. По ее словам, актер начал писать ей сообщения в Instagram. Алина мечтает о карьере актрисы, но прокладывать себе путь с помощью интимных отношений не собирается.

«Я предпринимала попытку вытащить его куда-то в бар, ресторан, но он отказывается — для него это палево. Я так понимаю, что у этого актера были на меня какие-то планы, потому что однажды после моего отказа приехать на вечеринку он стать сыпать сообщениями в течение следующих четырех часов. «А ты точно не хочешь к нам?»; «Здесь так весело!»; «Мы все тебя ждем!». Но самым мерзким оказалось сообщение: «Тут так вкусно». То есть, он серьезно думал, что я передумаю и приеду после такого?» — возмутилась Алина.

Блогер показала скрины переписки, из которых понятно, что непристойные предложения ей делал именно Куценко. Но Алина признается, что выложила все это только с разрешения самого Гоши.

@aliin.b Имя актёра скажу во второй части. Изначально не хотела говорить, но, знаете, институт репутации - нормальная вещь. Надеюсь, проблем у меня не будет. ♬ оригинальный звук - aliin.b

Алина заявила: своими признаниями она хотела добиться того, чтобы другие мужчины сразу понимали отказ девушек и принимали его как должное.