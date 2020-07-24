ВИДЕО ⟩ Блогер обвинила Гошу Куценко в домогательствах

В Сети набирает обороты новый скандал: сразу несколько девушек публично заявили о домогательствах со стороны известных мужчин. В непристойном поведении обвиняют игрока клуба «Что? Где? Когда» Михаила Скипского. А сегодня некая Алина, блогер TikTok, записала два видео, в которых рассказала, какие знаки внимания ей оказывал Гоша Куценко, сообщает Starhit.ru.
Сначала девушка не называла имя и фамилию актера, а лишь описала его как мужчину в возрасте за 50 лет, широко известного. По ее словам, актер начал писать ей сообщения в Instagram. Алина мечтает о карьере актрисы, но прокладывать себе путь с помощью интимных отношений не собирается.
«Я предпринимала попытку вытащить его куда-то в бар, ресторан, но он отказывается — для него это палево. Я так понимаю, что у этого актера были на меня какие-то планы, потому что однажды после моего отказа приехать на вечеринку он стать сыпать сообщениями в течение следующих четырех часов. «А ты точно не хочешь к нам?»; «Здесь так весело!»; «Мы все тебя ждем!». Но самым мерзким оказалось сообщение: «Тут так вкусно». То есть, он серьезно думал, что я передумаю и приеду после такого?» — возмутилась Алина.
Блогер показала скрины переписки, из которых понятно, что непристойные предложения ей делал именно Куценко. Но Алина признается, что выложила все это только с разрешения самого Гоши.
@aliin.b
Имя актёра скажу во второй части. Изначально не хотела говорить, но, знаете, институт репутации - нормальная вещь. Надеюсь, проблем у меня не будет.♬ оригинальный звук - aliin.b
@aliin.b
Целью моего видео было не обвинение, а просвещение. Будьте аккуратны🙏♬ оригинальный звук - aliin.b
Алина заявила: своими признаниями она хотела добиться того, чтобы другие мужчины сразу понимали отказ девушек и принимали его как должное.
Напомним, что 53-летний Гоша Куценко женат на 40-летней Ирине Скриниченко. Пара воспитывает двоих дочерей. Также у актера есть старшая наследница Полина от первого брака с Марией Порошиной. По словам Куценко, он хорошо общается и с бывшей женой, и с их дочерью.