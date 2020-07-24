ОРИГИНАЛЬНО! ⟩ 6-летний сын Максима Галкина придумал новый вид транспорта

Звездные дети обожают пробовать новые увлечения и любят изобретать что-то новое. Особенной страстью к экспериментам отличается Гарри: вот и сегодня он придумал новый. вид транспорта, а какой – смотрите в ролике!

Это уже не первое изобретение маленького гения: в прошлом году Гарри собственноручно построил на лестнице в детской комнате звонницу! Видеороликом шоумен поделился в своем личном блоге: «Гарри сам разработал проект и построил в детской на лестнице звонницу!»