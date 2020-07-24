Пт, 24.07.2020
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ОРИГИНАЛЬНО! ⟩ 6-летний сын Максима Галкина придумал новый вид транспорта

Гарри Галкин

ФОТО: скриншот видео

Гарри и Лиза Галкины – одни из самых известных звездных наследников в стране: они растут активными и целеустремленными ребятами, регулярно радуя родителей – Максима Галкина и Аллу Пугачеву – своими успехами, пишет baby.ru.

Звездные дети обожают пробовать новые увлечения и любят изобретать что-то новое. Особенной страстью к экспериментам отличается Гарри: вот и сегодня он придумал новый. вид транспорта, а какой – смотрите в ролике! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сын @maxgalkinru - выдумщик

Публикация от Baby Stories (@babystories24)

«Патентуем!» – утвердил звездный отец. 

Это уже не первое изобретение маленького гения: в прошлом году Гарри собственноручно построил на лестнице в детской комнате звонницу! Видеороликом шоумен поделился в своем личном блоге: «Гарри сам разработал проект и построил в детской на лестнице звонницу!»

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