ОРИГИНАЛЬНО! ⟩ 6-летний сын Максима Галкина придумал новый вид транспорта

Гарри и Лиза Галкины – одни из самых известных звездных наследников в стране: они растут активными и целеустремленными ребятами, регулярно радуя родителей – Максима Галкина и Аллу Пугачеву – своими успехами, пишет baby.ru.
Звездные дети обожают пробовать новые увлечения и любят изобретать что-то новое. Особенной страстью к экспериментам отличается Гарри: вот и сегодня он придумал новый. вид транспорта, а какой – смотрите в ролике!
«Патентуем!» – утвердил звездный отец.
Это уже не первое изобретение маленького гения: в прошлом году Гарри собственноручно построил на лестнице в детской комнате звонницу! Видеороликом шоумен поделился в своем личном блоге: «Гарри сам разработал проект и построил в детской на лестнице звонницу!»