ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Простые способы отличить настоящий мед от подделки

Видео рассказывает о меде и о том, как отличить фальсификат от настоящего меда. Мед - один из тех продуктов, которые рекомендуют всем за исключением тех, у кого на него аллергия.
При покупке меда, хочется получить максимум пользы от этого ценнейшего продукта. Но как отличить настоящий мед от подделки? К сожалению, мед не только часто подделывают, но и неправильно хранят, в результате чего, он превращается просто в углеродную массу, пишет travarat.ru.
Фальсифицированным считается не только мед с примесями и добавками, но также, если пчеловод кормит пчел сахарным сиропом или подмешивает другие сахаристые продукты. Если количество скармливаемого сахара пчелам невелико, то под влиянием ферментов он превращается в глюкозу и фруктозу.
Но если количество сиропа велико, пчелы его складывают прямо в соты. В таком меде отсутствуют ферменты, витамины, биологически активные вещества, минеральные соли и все те вещества, которые попадают в мед вместе с пыльцой и нектаром. Обладает очень низкими бактерицидными свойствами. Не обладает лечебным эффектом.
У такого сахарного меда нет цветочного аромата или он слабо выражен, цвет беловатый. На вкус он сладкий, но не терпкий.
Свежий мед жидкий, но со временем он густеет. По ощущениям липкий, клейкий, после кристаллизации становится мелкозернистым и салообразным. При хранении броди и закисает.
1. Самый качественный мед – это мед в уже запечатанных сотах. Если соты не запечатаны, значит мед не зрелый и соответственно, не содержит всех полезных веществ.
2. Если нет возможности купить мед в сотах, постарайтесь найти нефильтрованный мед, в котором содержится пыльца, перга. Такой мед не будет чистым на внешний вид, в нем будут содержаться остатки пыльцы и перги.
3. Если мед покупаете в магазине, самое первое, что нужно сделать, это прочитать этикетку, на которой иногда пишется о наличии различных добавок. В натуральном меде, конечно же, добавок быть не должно.
4. Настоящий мед вязкий и тягучий, поддельный мед или мед, подвергшийся нагреванию, – жидкий.
5. Настоящий мед имеет слегка цветочный запах. Поддельный мед не имеет запаха или может иметь слегка кисловатый запах.
6. При нагревании поддельный мед начинает пузыриться. Настоящий же мед карамелизируется и не дает пены. Обратите внимание на то, что большинство продает мед в пластике, а пластик выделяет вредные вещества, в результате происходит интоксикация организма.
7. Настоящий мед никогда не портится.
8. Обращайте внимание, с каких медоносов был собран мед, для себя мы стараемся покупать мед, собранный с диких растений, которые не подвергались химической обработке. Хотя нет гарантий, что это мед экологически чистый, так как есть такие факторы, как: трасса, химтрейлы, химвыбросы и т.д.
9. Натуральность меда можно проверить с помощью хлеба. Настоящий мед не впитывается в хлеб.
Самая подходящая температура хранения меда 5-10 градусов, сухое и проветриваемое помещение. При нагревании меда до 37 градусов происходит потеря летучих противомикробных веществ. До 45 градусов – разрушается фермент инвертаза. До 50 градусов – разрушается диастаза. Солнечные лучи тоже понижают лечебные свойства меда.
Проверка меда в домашних условиях
Хочется отметить, что наиболее точные тесты можно провести только в лабораторных условиях.
Вязкость. При определении качества меда, важное значение имеет вязкость. Вязкость проверяют с помощью ложки. Ложку опускают в мед и поворачивают вокруг своей оси, если мед не стекает, а наматывается на ложку, значит он зрелый. При этом температура должна быть не ниже 20 градусов, чтобы вязкость не увеличилась от низких температур.
Проверка с помощью пальцев. Положите немного меда на палец, если он не растекается, значит это настоящий мед.
В мед могут примешивать: сахар, картофельную патоку, кукурузную патоку, воду, падевый мед, муку, мел, древесные опилки, глюкозу, декстрозу и другие вещества.
Способ проверки меда. В мед добавляют дистиллированной воды столько, чтобы мед стал жидким. Затем эту жидкость переливают в пробирку. В осадке или на поверхности выявится примесь.
Проверка на воспламеняемость. Возьмите сухую спичку. Опустите ее кончик прямо в мед. Зажгите спичку. Если мед чист, спичка легко загорится. Пламя также будет гореть от меда. Однако, если в нем содержится, например вода, спичка не будет гореть из-за влажности.
Проверка на содержание крахмала. В мед добавить дистиллированной воды, размешать и добавить капельку йода. Если жидкость приобрела синий цвет, значит в меде содержится крахмал.
Если налить немного меда на бумагу и бумага пропитается медом, значит мед содержит крахмал или воду.
Проверка на содержание мела. В мед добавить дистиллированной воды, размешать и добавить уксусной кислоты. При наличии мела, произойдёт реакция и жидкость вспенится.
Проверка на содержание воды. Заполните стакан водой. Добавьте одну столовую ложку меда. Фальсифицированный или искусственный мед растворяется в воде. Чистый мед опустится на дно.
Еще один способ. Капните немного меда на салфетку, если в нем содержится вода, на салфетке появится мокрое пятно.
Содержание сахара. Проверка с помощью муравьев. По неизвестным для нас причинам, муравьи не едят натуральный мед, но если в нем содержится сахар, муравьи с удовольствием накинутся на лакомство.
Крахмальная патока. Если в мед была добавлена патока, изготовленная холодным способом, он не закристаллизуется, будет иметь вязкую консистенцию. Также можно провести тест со спиртом. Нужно взять 1 часть меда, добавить 3 части дистиллированной воды и добавить ¼ от полученной массы 96% спирта. Взболтать. При наличии крахмальной патоки, образуется жидкость молочно-белого цвета.
Если же в качестве примеси использовали патоку, полученную при подогревании, то в домашних условиях не возможно определить ее наличие, для этого проводится анализ с использованием хлористого бария.
Сахарная патока. Чтобы определить наличие сахарной патоки, нужно разбавить мед дистиллированной водой, чтобы получился 10% раствор и добавить пробу азотно-кислого серебра. При наличии патоки образуется осадок.