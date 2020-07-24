ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Простые способы отличить настоящий мед от подделки

При покупке меда, хочется получить максимум пользы от этого ценнейшего продукта. Но как отличить настоящий мед от подделки? К сожалению, мед не только часто подделывают, но и неправильно хранят, в результате чего, он превращается просто в углеродную массу, пишет travarat.ru.

Фальсифицированным считается не только мед с примесями и добавками, но также, если пчеловод кормит пчел сахарным сиропом или подмешивает другие сахаристые продукты. Если количество скармливаемого сахара пчелам невелико, то под влиянием ферментов он превращается в глюкозу и фруктозу.

Но если количество сиропа велико, пчелы его складывают прямо в соты. В таком меде отсутствуют ферменты, витамины, биологически активные вещества, минеральные соли и все те вещества, которые попадают в мед вместе с пыльцой и нектаром. Обладает очень низкими бактерицидными свойствами. Не обладает лечебным эффектом.

У такого сахарного меда нет цветочного аромата или он слабо выражен, цвет беловатый. На вкус он сладкий, но не терпкий.

Свежий мед жидкий, но со временем он густеет. По ощущениям липкий, клейкий, после кристаллизации становится мелкозернистым и салообразным. При хранении броди и закисает.

1. Самый качественный мед – это мед в уже запечатанных сотах. Если соты не запечатаны, значит мед не зрелый и соответственно, не содержит всех полезных веществ.

2. Если нет возможности купить мед в сотах, постарайтесь найти нефильтрованный мед, в котором содержится пыльца, перга. Такой мед не будет чистым на внешний вид, в нем будут содержаться остатки пыльцы и перги.

3. Если мед покупаете в магазине, самое первое, что нужно сделать, это прочитать этикетку, на которой иногда пишется о наличии различных добавок. В натуральном меде, конечно же, добавок быть не должно.

4. Настоящий мед вязкий и тягучий, поддельный мед или мед, подвергшийся нагреванию, – жидкий.

5. Настоящий мед имеет слегка цветочный запах. Поддельный мед не имеет запаха или может иметь слегка кисловатый запах.

6. При нагревании поддельный мед начинает пузыриться. Настоящий же мед карамелизируется и не дает пены. Обратите внимание на то, что большинство продает мед в пластике, а пластик выделяет вредные вещества, в результате происходит интоксикация организма.

7. Настоящий мед никогда не портится.

8. Обращайте внимание, с каких медоносов был собран мед, для себя мы стараемся покупать мед, собранный с диких растений, которые не подвергались химической обработке. Хотя нет гарантий, что это мед экологически чистый, так как есть такие факторы, как: трасса, химтрейлы, химвыбросы и т.д.

9. Натуральность меда можно проверить с помощью хлеба. Настоящий мед не впитывается в хлеб.