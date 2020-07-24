КТО СОПЬЕТСЯ? ⟩ Ученые нашли связь между группой крови и алкоголизмом

На этот раз исследователи решили выяснить, есть ли такая связь с предрасположенностью к алкоголизму. Американские и японские эксперты использовали систему АВО, которая не учитывающая резус-фактор Rh. Выяснилось, насколько предрасположены обладатели разных групп крови к алкоголизму.
Люди с I группой (или 0) имеют серьезную психологическую защиту от алкогольной зависимости, выяснили ученые. Однако, уверяют они, если обладатель I группы заставит себя употреблять спиртное регулярно, то он может испортить пищеварительную систему очень быстро. Кроме того, отмечается, что что алкоголизм у этих людей быстро вызывает старческую деменцию.
У тех, у кого II группа (A), шанс стать алкоголиком очень высок, что определяют особенности эндокринной системы. Люди это группы испытывают при стрессе нехватку глюкозы в крови. Они могут бороться с дефицитом спиртными напитками, что довольно просто и способно вызвать зависимость. «Второгруппники» быстро спиваются, пришли к выводу исследователи.
Те, у кого IV группа (AB), могут похвастаться отсутствием тяги к спиртному, утверждают эксперты. Ученые считают, что зависимость у них может возникнуть только из-за специфических проблем с обменом веществ. Стать алкоголиками могут те из них, у кого присутствует повышенная активность фермента алкогольдегидрогеназы (он расщепляет алкоголь) и одновременно пониженная эффективность фермента ацетальдегидрогеназы, отвечающего за утилизацию вредных веществ.
Российский нарколог Алексей Казанцев считает, что в предрасположенности к алкоголизму есть и генетический фактор. Об этом он заявил в беседе с журналистом LIFE. «Я лечил три поколения потомственных алкоголиков из одной семьи: деда, сына и внука. Болезнь только усугублялась: дед пил не так сильно и был партийным деятелем, сын посильнее, а внук уже сдавал цветмет. Причем эти трое даже не жили вместе и отцы не воспитывали сыновей, то есть психологическое и социальное влияние было исключено», - отметил доктор.