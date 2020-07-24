КТО СОПЬЕТСЯ? ⟩ Ученые нашли связь между группой крови и алкоголизмом

Ученые утверждают, что группа крови человека в чем-то определяет его привычки и состояние здоровья.

На этот раз исследователи решили выяснить, есть ли такая связь с предрасположенностью к алкоголизму. Американские и японские эксперты использовали систему АВО, которая не учитывающая резус-фактор Rh. Выяснилось, насколько предрасположены обладатели разных групп крови к алкоголизму.

Люди с I группой (или 0) имеют серьезную психологическую защиту от алкогольной зависимости, выяснили ученые. Однако, уверяют они, если обладатель I группы заставит себя употреблять спиртное регулярно, то он может испортить пищеварительную систему очень быстро. Кроме того, отмечается, что что алкоголизм у этих людей быстро вызывает старческую деменцию.

У тех, у кого II группа (A), шанс стать алкоголиком очень высок, что определяют особенности эндокринной системы. Люди это группы испытывают при стрессе нехватку глюкозы в крови. Они могут бороться с дефицитом спиртными напитками, что довольно просто и способно вызвать зависимость. «Второгруппники» быстро спиваются, пришли к выводу исследователи.

Люди с III группой (B) могут порадоваться тому, что алкоголь в их организме хорошо перерабатывается и его употребление наносит минимальный вред организму. У них редко вырабатывается зависимость, однако если это случается, то поражаются сердце и печень. Исследователи рекомендуют всем, у кого III группа крови, отдавать предпочтение напиткам, которые не крепче 20 градусов - в частности, вину и пиву.

Те, у кого IV группа (AB), могут похвастаться отсутствием тяги к спиртному, утверждают эксперты. Ученые считают, что зависимость у них может возникнуть только из-за специфических проблем с обменом веществ. Стать алкоголиками могут те из них, у кого присутствует повышенная активность фермента алкогольдегидрогеназы (он расщепляет алкоголь) и одновременно пониженная эффективность фермента ацетальдегидрогеназы, отвечающего за утилизацию вредных веществ.