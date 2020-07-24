ВЫ ЗА ИЛИ ПРОТИВ? ⟩ Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски высказалась, стоит ли ехать на отдых с маленьким ребенком

Потом как-то внезапно стало нормальным летать с грудными или совсем малыми детьми на курорт. И когда ты шел на посадку самолета, то молился всем известным святым, чтобы рядом с тобой не оказалось такой мобильной семьи. Истошные вопли младенца из-за заложенных ушек были обеспечены всем пассажирам чартера. Стоит признать, что такое начало отдыха так себе, как для родителей, так и для остальных путешественников.

Этим летом коронавирус поставил крест на зарубежном отдыхе многих, но в любом случае, я снова задумалась, а как отдыхают с маленькими детьми или не отдыхают вовсе? Выводы моих размышлений, основанные на наблюдениях, пока не сильно отличаются от выводов двадцатилетней давности.

Во-первых, с маленьким ребенком особенно не отдохнешь, поэтому нет смысла стараться непременно себе этот отдых организовать. Хотя бы первые пару лет.

Во-вторых, для смены обстановки маме вполне достаточно почаще выезжать на природу, на дачу или в местные дома отдыха. Здесь, конечно, исходя из бюджета и возможностей.

В-третьих, альтернативные виды путешествий, типа в домике на колесах, для маленького ребенка не подходят. Невозможно поддерживать режим, а долгие переезды утомительны для малыша.

В-четвертых, пока ребенок маленький, далекие поездки могут быть опасными. Все же для душевного спокойствия лучше, чтобы в случае необходимости можно было быстро попасть к врачу, с которым можно объяснится на знакомом языке.

В-пятых, незнакомая пища далеко от дома тоже может стать для маленького ребенка ненужным испытанием», - считает Мария.

А как вы отдыхаете/ отдыхали с маленьким ребенком?