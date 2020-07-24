САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ⟩ Светлана Лобода демонстрирует, как и с кем надо отдыхать в Греции

Светлана делится эмоциями от долгожданного отдыха в постах под своими снимками или рассказывает в Instagram-stories, как проводит время на море. «Один из самых-самых лучших дней в календаре. Рядом Тильда. Relax time. А кто с вами сегодня?» — написала певица под яркими фотографиями с младшей дочерью.