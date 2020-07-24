САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ⟩ Светлана Лобода демонстрирует, как и с кем надо отдыхать в Греции

Светлана Лобода еще до карантина старалась использовать любую возможность, чтобы провести время с детьми. А теперь и вовсе неразлучна с дочками. Чтобы немного разнообразить досуг и зарядиться энергией моря, звезда отправилась с семьей в Грецию, пишет viva.ua.
Светлана делится эмоциями от долгожданного отдыха в постах под своими снимками или рассказывает в Instagram-stories, как проводит время на море. «Один из самых-самых лучших дней в календаре. Рядом Тильда. Relax time. А кто с вами сегодня?» — написала певица под яркими фотографиями с младшей дочерью.