У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ ⟩ Чего боится эстонская певица Хелен Адамсон?

Мне понадобилось несколько лет, прежде чем я поняла, что мысли в моей голове не всегда правильные, что я вижу ложную реальность, потому что зациклена на своих детских травмах и никак не могу их пережить. Мои истории - это только моя реальность, они не являются абсолютной истиной. Если парень ушел от меня, то я уверена, что по моей вине: это я сделала что-то не так, - признается Адамсон. - Но ведь велика вероятность, что мужчина ушел по иным причинам. Я боюсь, что люди вскоре вообще отвернутся от меня, так как я все выворачиваю наизнанку».

Хелен понимает, что ее мозг и воображение просто рисуют свой сценарий событий, пусть и неверный, но самый понятный и привычный для певицы, основанный на уже случившихся ситуациях. И это всегда худший сценарий развития событий. «Люди часто думают о плохом и боятся. Они признали, что их версия единственно верная, поверили в нее и не могут поверить, что есть и другие. И в каждом жесте или фразе партнера мы ищем подтверждение своей теории, - рассуждает Хелен. - Например, если парень просто говорит, мол, выбери сама то место, куда мы пойдем ужинать, то я начинаю думать: его голос был равнодушным, он произнес это иронично и хотел посмеяться надо мной, может, он сказал это сердито или агрессивно? Так можно крутить до бесконечности»⁠.