У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ ⟩ Чего боится эстонская певица Хелен Адамсон?

Хелен Адамсон часто делится в соцсетях размышлениями о себе и своем психическом здоровье. В очередном послании певица рассуждает о том, как искаженноt восприятие реальности мешает нормальной жизни, пишет Elu24.
Мне понадобилось несколько лет, прежде чем я поняла, что мысли в моей голове не всегда правильные, что я вижу ложную реальность, потому что зациклена на своих детских травмах и никак не могу их пережить. Мои истории - это только моя реальность, они не являются абсолютной истиной. Если парень ушел от меня, то я уверена, что по моей вине: это я сделала что-то не так, - признается Адамсон. - Но ведь велика вероятность, что мужчина ушел по иным причинам. Я боюсь, что люди вскоре вообще отвернутся от меня, так как я все выворачиваю наизнанку».
Хелен понимает, что ее мозг и воображение просто рисуют свой сценарий событий, пусть и неверный, но самый понятный и привычный для певицы, основанный на уже случившихся ситуациях. И это всегда худший сценарий развития событий. «Люди часто думают о плохом и боятся. Они признали, что их версия единственно верная, поверили в нее и не могут поверить, что есть и другие. И в каждом жесте или фразе партнера мы ищем подтверждение своей теории, - рассуждает Хелен. - Например, если парень просто говорит, мол, выбери сама то место, куда мы пойдем ужинать, то я начинаю думать: его голос был равнодушным, он произнес это иронично и хотел посмеяться надо мной, может, он сказал это сердито или агрессивно? Так можно крутить до бесконечности».
Хелен говорит, что даже если твой мозг считывает повторение ситуации из прошлого, например, предыдущий партнер был эмоционально жестоким, это не значит, что базовая информация может и должна использоваться в отношении нового. «Не стоит делать поспешных выводов. Лучше поверить, что за предложением поужинать было искреннее желание дать мне право выбора, то есть мужчина хотел сделать мне приятное. И все. Не стоит выпускать на свет своих демонов».