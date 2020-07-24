ФОТО ⟩ Они привыкли: Сильвия Ильвес ходит дома практически голой и не стыдится своих детей

Скандальная виолончелистка опубликовала в Instagram милый снимок из кухни: Сильвия почистила картошку, стоит и раздумывает, что же делать дальше? Но на фото она лишь в рубашке, завязанной под грудью, и трусиках, пишет Elu24.

«Сегодня был действительно хороший день, полный энергии - так моГло бы быть всегда!» - подписала кадр Ильвес и призналась, что ей захотелось «чего-то сексуальненького».

Дети, старшему из которых в декабре исполнится десять, не обращают никакого внимания на фривольный вид матери. Сильвия заверила особо беспокоящихся, что «дети привыкли».