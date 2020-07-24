ФОТО ⟩ Настя Каменских показала точеную фигуру в облегающем белоснежном платье

«Я родилась в Киеве и безумно люблю родной город, но таким красивым увидела его впервые – все никак не хватало времени приехать сюда и прогуляться по мосту. А тут съемка в таком красивом месте. В который раз убеждаюсь, что мы живем в невероятной стране! Сам номер получился очень трогательным, а потрясающие виды Киева наполнили его особенной праздничной атмосферой. Все подробности раскрыть не могу, но уверена, вам понравится», – прокомментировала Каменских.