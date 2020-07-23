ПРОЩАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Умерла легендарная эстонская актриса

Лейда Раммо родилась 18 апреля 1924 года в Таллинне. Она окончила в 1942 году 4-ю таллиннскую гимназию в 1942 году и в 1950 году - Эстонский театральный институт.
Лейдо Раммо выступала не сцене Эстонского драматического театра, театра "Эстония", театра Endla, Молодежного театра и Раквереского театра.
Лейда Раммо снялась почти в 30 фильмах, больше всего она запомнилась зрителям по фильмам "Молодой пенсионер" (1972) и "Венская почтовая марка" (1968).
Вспомните самые яркие моменты красочной жизни Лейды!