ВИДЕО ⟩ Жители Эстонии могут наслаждаться невероятной свободой, которой нет почти нигде в мире

Каждый день появляются новости о том, что вторая волна коронавируса уже приближается и некоторые страны уже начали с ней борьбу. Дорогие жители Эстонии, давайте наслаждаться этими моментами свободны! Но очень осторожно и внимательно по отношению друг к другу!

Репортер Kanal 2 Эда-Лийс Канн пообщалась с людьми на большом концерте в музее под открытым небом в Виймси, где народ наслаждался песнями Яака Йоала, выпивал и веселился. Некоторые жители страны сказали, что не нужно никуда ехать, нужно наслаждаться Эстонией - например, островами. Вместо Мальорки гражданин предлагает наслаждаться островом Сааремаа. «Оставьте деньги в Эстонии, путешествуйте по Эстонии», - сказал он.

Несмотря на то, что некоторые большие фестивали и концерты проводятся, многие организаторы отменили свои летние фестивали в этом году. Например, East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу в этом году не состоялся, а также «Чудо-Фест» на Чудском озере, это лишь малюсенькая часть того, без чего мы остались этим летом из-за коронавируса.